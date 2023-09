Amazon anticipa il Black Friday con la Festa delle offerte Prime: sconti imperdibili il 10 e 11 ottobre!

Non volete aspettare fino a novembre per il Black Friday? Beh, perché attendere quando Amazon lancerà una festa con sconti da capogiro tra poche settimane? Vi presentiamo la "Festa delle Offerte Prime," un evento straordinario di 48 ore che inizia a mezzanotte del 10 ottobre e scende in pista fino alle 23:59 dell'11 ottobre. È come il Black Friday, ma molto prima e con un tocco esclusivo!

Festa delle offerte Prime, chi potrà partecipare?

Se non siete membri Prime, questo è il momento di diventare parte della famiglia Amazon. I primi 30 giorni sono gratuiti! Oltre ad avere un biglietto di accesso esclusivo a quest'epica festa dello shopping, otterrete anche consegne rapide e gratuita su praticamente tutto. E se sei già abbonati Prime? Preparatevi a una pioggia di offerte in ogni categoria immaginabile: dalla moda al tech, dalla casa ai giocattoli.

Amazon sta tirando fuori l'artiglieria pesante, con i prezzi più bassi dell'anno su marche da urlo come Ecovacs, Cosori, Xiaomi, e molti altri. Pianificate la vostra strategia di shopping utilizzando la pagina dedicata della Festa delle Offerte Prime e attivate le notifiche push per seguire le offerte basate sui tuoi interessi.

Prima che la festa abbia inizio, Amazon sta già offrendo promozioni allettanti come sconti sui dispositivi Amazon, quattro mesi di Amazon Music Unlimited GRATIS e sconti esclusivi fino al 30% su marche fashion come Tommy Hilfiger e Calvin Klein.

Insomma, perché aspettare fino a novembre quando potete fare il pieno di affari ora? Visitate la pagina Amazon della Festa delle Offerte Prime e iniziate a segnare le vostre prossime conquiste.

Leggi anche Notebook gaming | I migliori del 2023

Queste offerte sono solo alcune di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche i migliori monitor gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.