Nintendo Direct Mini: Partner Showcase – Tutti gli annunci e i trailer

Il grande momento atteso dai fan Switch è finalmente arrivato: dopo aver mostrato tanti nuovi dettagli su Xenoblade Chronicles 3 in un evento dedicato, oggi martedì 28 giugno è stato il grande giorno di Nintendo Direct Mini Partner Showcase, un nuovo evento tradizionale dedicato ai titoli in uscita realizzati da case third party.

La conferenza ha avuto una durata di circa 25 minuti e ci ha permesso di scoprire molte delle produzioni più importanti in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi, non solo come multipiattaforma ma anche vere e proprie esclusive, includendo anche gradite sorprese per i fan.

Come di consueto, abbiamo dunque deciso di proporvi sulle nostre pagine un riepilogo di quanto mostrato nel Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, in cui potrete scoprire tutti i giochi e i trailer inediti. In questo modo, qualora vi fosse sfuggito qualche annuncio o non aveste avuto la possibilità di seguire l’evento, avrete la possibilità di vedere subito se varrà la pena di segnare nuove produzioni sul vostro calendario.

Se volete sostenere il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi utilizzando il nostro link affiliato su Amazon, a nessun costo aggiuntivo. Di seguito, troverete il recap completo con tutte le novità mostrate in questo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Si parte subito con Monster Hunter Rise: Sunbreak, l’espansione dell’omonimo capitolo della saga che aggiungerà nuovi mostri, opzioni di combattimento, missioni e tanto altro ancora. I giocatori dovranno indagare su tre potenti creature chiamate «i tre signori», ovvero Garangolm, Lunagaron e Malzeno, con quest’ultimo che ricoprirà un ruolo chiave nell’espansione.

Inoltre, torneranno anche alcuni dei mostri più amati della serie, per la gioia dei fan del franchise. Monster Hunter Rise Sunbreak uscirà fra pochi giorni su Nintendo Switch: sarà disponibile a partire dal 30 giugno.

NieR: Automata The End of YorHa Edition

La notizia era nell’aria, ma il nuovo Nintendo Direct Mini ha confermato un altro attesissimo arrivo: anche NieR Automata sta per arrivare su Nintendo Switch con una nuova edizione, intitolata The End of YorHa Edition. Si tratta di una vera e propria edizione definitiva dell’amato action RPG di PlatinumGames e Square Enix, con una novità molto interessante per i fan Nintendo: la versione Switch includerà infatti nuovi costumi speciali e inediti.

NieR: Automata The End of YorHa Edition sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 6 ottobre, ma i preordini sul Nintendo eShop saranno aperti già da oggi.

Lorelei and the Laser Eyes

È il turno di una nuova suggestiva avventura di Annapurna Interactive, a tratti noir: Lorelei and the Laser Eyes ci guiderà in un’agghiacciante storia, con tanti rompicapi ed enigmi surreali che i giocatori dovranno risolvere.

Switch si è inoltre guadagnata l’esclusiva temporale di questo interessantissimo titolo: Lorelei and the Laser Eyes sarà disponibile a partire dal 2023. Al momento, non è stata comunicata una finestra di lancio maggiormente specifica.

Super Bomberman R 2

Konami aveva anticipato negli scorsi giorni di avere in menti grandi progetti per Bomberman, dopo aver annunciato la chiusura del capitolo battle royale della saga. Grazie al Nintendo Direct Mini, sappiamo che Super Bomberman R 2 è ufficialmente in arrivo su Nintendo Switch: il sequel del capitolo che ha accompagnato il lancio di Nintendo Switch includerà una nuova modalità, oltre naturalmente alle feature classiche della serie.

Si tratta del Castello: una squadra composta da massimo 15 giocatori dovrà raggiungere degli scrigni, mentre un altro utente dovrà fare di tutto per impedire loro di raggiungere l’obiettivo. I fan potranno inoltre creare e condividere i propri livelli: Super Bomberman R 2 sarà disponibile a partire dal 2023. Anche in questo caso, non è stata purtroppo ancora comunicata una data di lancio più precisa.

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Ben 10 capitoli di una delle saghe più amate di Capcom sono pronti a tornare su Switch: Mega Man Battle Network Legacy Collection è infatti una raccolta di tutti gli episodi della saga, iniziata originariamente su Game Boy Advance e che propone un gameplay RPG tattico. Come ulteriore bonus, sarà possibile accedere ad oltre 1000 immagini e alla modalità musica, con oltre 150 brani della serie da ascoltare tutte le volte che vorrete.

Mega Man Battle Network Legacy Collection sarà disponibile, anche in questo, su Nintendo Switch solo a partire dal 2023. Sarà inoltre disponibile anche in due volumi distinti: Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 e Vol. 2.

Pac-Man World Re-Pac

Una delle più amate avventure della mascotte Namco sta per tornare con un remake su Nintendo Switch: si tratta di Pac-Man World Re-Pac, una nuova edizione del mitico platform 3D. Pac-Man dovrà usare tutte le sue abilità speciali per salvare la sua famiglia, rapita e portata via nell’isola Fantasma, inclusa anche la possibilità di trasformarsi in un Pac-Man gigantesco.

Pac-Man World Re-Pac sarà lanciato ufficialmente il 26 agosto su Nintendo Switch.

Blanc

È il turno di una tenera e commovente avventura ambientata in un delizioso mondo disegnato a mano, senza colori e senza alcun testo: Blanc ci racconterà la storia di una strana amicizia tra un cerbiatto e un cucciolo di lupo, che dovranno unire le forze per attraversare una distesa innevata e tornare a casa.

I giocatori dovranno risolvere enigmi e utilizzare le abilità di entrambi i personaggi per superare i pericoli, ma sarà un’avventura alla portata di tutti e giocabile anche in cooperativa, sia locale che online. Blanc è un’esclusiva console Switch pubblicata da Gearbox e sarà disponibile a partire da febbraio 2023.

Return to Monkey Island

Il Nintendo Direct Mini Partner Showcase ci offre l’occasione di scoprire più da vicino Return to Monkey Island, l’atteso ritorno della serie curato direttamente dal suo creatore, Ron Gilbert. Sarà ufficialmente il seguito delle prime due avventure del gioco, proseguendo così gli eventi dopo LeChuck’s Revenge: gli utenti potranno dunque godersi uno stile grafico rinnovato, ma con lo stesso geniale gameplay punta e clicca di sempre.

L’evento annuncia anche che Return to Monkey Island sarà un’esclusiva temporale console: uscirà ufficialmente su Nintendo Switch quest’anno. Purtroppo, non è stata dunque annunciata la data d’uscita definitiva, che salvo rinvii dovrebbe comunque essere lanciato non oltre dicembre 2022.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Alla fine è stato confermato il leak di questa mattina di Ubisoft Store: Mario + Rabbids Sparks of Hope è stato davvero uno dei protagonisti del nuovo Nintendo Direct Mini Partner Showcase.

Proprio come anticipato dai primi screenshot che erano trapelati in rete, Bowser è stato annunciato come nuovo personaggio giocabile: dovremo guidare ancora una volta una squadra di 3 personaggi con un gameplay strategico, utilizzando tutte le abilità e strumenti a nostra disposizione per salvare la galassia e gli Sparks, una strana creatura nata dalla fusione di Sfavillotti e Rabbids.

Confermata anche la data di lancio trapelata nelle scorse ore: Mario + Rabbids Sparks of Hope sarà disponibile su Switch dal 20 ottobre. Inoltre, c’è stata una gradita sorpresa: gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online saranno in grado di provare gratuitamente il titolo grazie all’inclusione nel programma Giochi in Prova.

Little Noah: Scion of Paradise

C’è spazio anche per un action game casual con elementi roguelite molto interessante: Little Noah Scion of Paradise ci permetterà di impersonare i panni di una giovane alchimista, accompagnata da un gatto scorbutico e impegnata a sconfiggere tutti i boss dentro delle antiche rovine, che cambiano forma ogni volta che qualcuno vi accede.

Potremo reclutare potenti alleati perché possano aiutarci nella nostra impresa: inoltre, ogni volta che andremo al tappeto potremo utilizzare gli strumenti raccolti per diventare sempre più potenti. Si tratta anche di un lancio a sorpresa: Little Noah Scion of Paradise sarà infatti disponibile già da oggi su Nintendo Switch.

Railgrade

Railgrade è un altro progetto molto interessante: si tratta di un gestionale in cui dovremo creare reti ferroviarie efficienti, al fine di garantire la giusta circolazione di merci e aiutare una colonia industriale a tornare ai fasti di un tempo.

I giocatori dovranno completare diversi incarichi e tenere conto di diversi aspetti, come la lunghezza dei treni e il tipo di risorse che vorranno ottenere: Railgrade uscirà su Nintendo Switch questo autunno.

RPG Time: The Legend of Wright

Si passa a un’altra piacevole avventura disegnata a mano: RPG Time The Legend of Wright affronteremo, come prevedibile dal nome del titolo, un gioco di ruolo in cui ci uniremo a un aspirante creatore di videogiochi per salvare il mondo.

In linea con i giochi di ruolo da tavolo, potremo non solo cancellare e disegnare sui fogli per risolvere enigmi, ma anche consultare la nostra calcolatrice e scoprire costantemente nuovi modi di giocare, in un mondo narrato su oltre 200 pagine. RPG Time The Legend of Wright uscirà il 18 agosto su Nintendo Switch, ma i preordini saranno aperti già da oggi.

Sonic Frontiers

Il porcospino più veloce del mondo sta arrivando anche su Nintendo Switch con Sonic Frontiers, l’ultima ambiziosa produzione di casa SEGA. Il nuovo Nintendo Direct ci ha permesso di vedere il titolo all’opera sulla console ibrida della casa di Kyoto, con un gameplay ricco di azione e, naturalmente, tantissima velocità.

Sonic Frontiers sarà lanciato ufficialmente su Nintendo Switch questo inverno: per il momento, non abbiamo però una data di lancio ufficiale.

Disney Dreamlight Valley

Una nuova simulazione di vita è in arrivo per i fan amanti delle animazioni della casa di Topolino e di Pixar. Disney Dreamlight Valley ci permetterà di aiutare i personaggi più amati di Disney e Pixar, che hanno perso i loro ricordi dopo che il loro mondo è stato attaccato dall’Oblio, trasformando quello che era un autentico sogno in un incubo.

Potremo però fare amicizia non solo con i buoni, ma anche con i più celebri cattivi: inoltre, potremo personalizzare pienamente il nostro personaggio ed esplorare tanti regni originali. Disney Dreamlight Valley sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 6 settembre, ma il lancio avverrà con una versione in accesso anticipato.

Live A Live

Il remake HD-2D del celebre JRPG di Square Enix torna finalmente a mostrarsi a meno di un mese dal lancio ufficiale: sarà la prima volta che gli utenti al di fuori del Giappone saranno in grado di giocare Live A Live, con lo stesso stile grafico che ha fatto il successo di produzioni come Octopath Traveler e Triangle Strategy, uscito originariamente su Super Famicom.

Il lancio è stato confermato su Nintendo Switch per il 22 luglio, ma i giocatori più curiosi di scoprirlo da vicino potranno scaricare una demo a partire da oggi e giocare l’inizio di tre capitoli. Potrete, naturalmente, trasferire poi i vostri progressi nella versione completa, non appena sarà disponibile.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom

Annunciato anche un nuovo spin-off di Story of Seasons, che vedrà protagonisti Doraemon, Noby e tutti i loro amici in un pianeta sconosciuto: i celebri protagonisti decideranno di aiutare un loro nuovo amico a realizzare i suoi sogni, costruendo naturalmente una fattoria.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom ci permetterà, naturalmente, di utilizzare anche tutti i gadget dell’iconico gatto robot, così da poter velocizzare il lavoro. Il titolo uscirà ufficialmente quest’anno su Nintendo Switch e sarà giocabile anche in co-op locale.

Minecraft Legends

Confermata l’uscita di Minecraft Legends su Nintendo Switch, uno dei titoli più interessanti già mostrati durante l’evento Xbox e Bethesda e che ha conquistato a sorpresa il pubblico. Il celebre crafting game si fonde con un gameplay strategico, nel quale i giocatori dovranno affrontare le minacce provenienti da un’altra dimensione, da soli o in compagnia dei propri amici.

Minecraft Legends sarà ufficialmente disponibile su Switch a partire dal 2023: al momento, anche in questo caso, non abbiamo purtroppo una data d’uscita definitiva.

Dragon Quest Treasures

È il momento di tornare a vedere in azione un nuovo spin-off di Dragon Quest: in questa originale avventura due fratelli si avventurano in un nuovo magico e misterioso mondo per andare a caccia di tesori, cercando così di realizzare il loro sogno.

Per riuscirci dovranno fare squadra e allearsi non sono con i loro compagni Purrsula e Porcus, ma anche con tanti affabili mostri: un’avventura dunque non solo originale, ma anche familiare per i fan del franchise.

Dragon Quest Treasures sarà disponibile su Nintendo Switch il 9 dicembre: l’uscita è stata dunque confermata per la fine dell’anno.

Portal: Collezione da compagnia

Due delle più amate avventure a rompicapi realizzate da Valve sono arrivate ufficialmente su Nintendo Switch, grazie a Portal: Collezione da compagnia. Questa raccolta include infatti in un’unica collezione Portal e Portal 2: dovrete risolvere impegnativi enigmi e cercare di fermare la perfida e carismatica IA assetata di potere, GLaDOS.

Inoltre, grazie a Portal 2 potrete affrontare degli inediti enigmi studiati per sfruttare la co-op in locale a schermo condiviso o online: Portal Collezione da compagnia è già disponibile per l’acquisto a partire da oggi, su Nintendo Switch.

Harvestella

È il turno di un nuovo mondo fantasy tutto da esplorare: Harvestella è ambientato a Lethe, un pacifico villaggio dove ogni stagione potrà portare nuovi colori. Si tratta di un ibrido tra RPG e simulazione, in cui potrete coltivare e occuparvi della vostra fattoria, fare nuove conoscenze e seguire tutte le stagioni, facendo però attenzione a quella della morte.

Harvestella sarà disponibile su Nintendo Switch dal 4 novembre: in questa data potrete decidere quale destino dovrà affrontare il vostro nuovo villaggio.

Persona 5 Royal / Persona 4 Golden / Persona 3 Portable

L’ultima novità del Nintendo Direct Mini Partner Showcase riguarda il lancio di Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable: i tre capitoli più amati del franchise JRPG di Atlus sono pronti ad arrivare ufficialmente anche su Switch.

Tutti e tre i titoli saranno disponibili in Full HD e saranno venduti separatamente, con la possibilità di scegliere tra il doppiaggio in lingua inglese e giapponese. Non è stato invece ancora svelato se anche l’edizione Switch di Persona 5 Royal includerà tutti i DLC, come del resto accadrà già con le release su Xbox, PC e PS5.

L’uscita di Persona 5 Royal su Switch è stata confermata per il 21 ottobre, mentre Persona 4 Golden e Persona 3 Portable non hanno ancora una data di lancio ufficiale, ma viene promesso che arriveranno «prossimamente»

Segnaliamo inoltre che il Nintendo Direct Mini Partner Showcase si è concluso mostrato un montaggio dedicato a tanti altri titoli in uscita: tra i più importanti segnaliamo No Man’s Sky il 7 ottobre, A Plague Tale: Requiem — Cloud Version il 18 ottobre e Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions dal 28 luglio.