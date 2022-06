Persona 5 Royal, la versione gratis su Xbox Game Pass è “superiore” a PS4

L’annuncio dei più importanti capitoli di Persona gratis su Xbox Game Pass, incluso anche il recente e amatissimo Persona 5 Royal, è stato indubbiamente uno dei colpi di scena più importanti dell’ultimo evento di Xbox e Bethesda.

In queste ore Atlus ha però approfondito ulteriormente la questione, sottolineando che su PC e Xbox, disponibili naturalmente anche gratis su Xbox Game Pass (che potete trovare in sconto su Amazon), oltre che acquistabili su PS5, saranno «superiori» alle precedenti edizioni rilasciate su PS4.

Dopo aver infatti confermato che la nuova edizione uscirà non solo su PC e Xbox, ma anche su console PlayStation 5, Atlus ha confermato un dettaglio molto importante per questa ri-edizione, che però deluderà non poco chi lo ha precedentemente acquistato.

Come riportato da Game Rant, il nuovo post sottolinea infatti che le edizioni PC, Xbox e PS5 includeranno tutti gli oltre 40 DLC precedentemente rilasciati per Persona 5 Royal: non sarà dunque necessario acquistarli separatamente, dato che saranno immediatamente inclusi nel pacchetto.

Non viene però fatta alcuna menzione riguardante le precedenti edizioni del titolo, lasciando dunque intendere che chi ha precedentemente acquistato Persona 5 Royal su PS4 potrebbe rimanere a bocca asciutta.

The Persona 5 Royal release for Xbox, PC and PS5 will include all the DLC pic.twitter.com/gFSW1gy3Ef — Faz (@ScrambledFaz) June 27, 2022

Va comunque sottolineato che si tratta di contenuti che non espanderanno l’esperienza di gameplay, essendo cosmetici e non necessari per la campagna, ma si tratta di una notizia positiva per tutti i fan in attesa che il titolo arrivi su Xbox Game Pass.

Chi ha invece precedentemente già acquistato il capolavoro JRPG, con molta probabilità, dovrà fare a meno dei contenuti aggiuntivi inclusi, a meno di non voler acquistare nuovamente il titolo.

Resta naturalmente la possibilità che Atlus scelga di annunciare la possibilità di aggiornare gratis l’edizione PS4 alla riedizione PS5, ma resta naturalmente da scoprire se l’upgrade possa eventualmente includere anche gli oltre 40 DLC.

In attesa che la software house possa fare ulteriore chiarezza sulle novità, vi invitiamo a restare aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, vi invitiamo a recuperare tutti gli altri annunci dello showcase Xbox + Bethesda.

Durante le scorse settimane è invece arrivata una notizia che non avremmo mai voluto darvi: uno dei doppiatori di Persona 5 è scomparso a soli 35 anni.