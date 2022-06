Konami chiude un noto gioco dopo solo un anno: “faremo nuovi progetti”

Nonostante sia stato lanciato ufficialmente su console e PC soltanto un anno fa, Konami ha deciso di mettere la parola fine a un noto free-to-play basato su una delle sue proprietà più amate dai fan in tutto il mondo.

Stiamo parlando di Super Bomberman R Online, lo spin-off battle royale basato sull’omonimo capitolo retail (che potete acquistare in offerta su Amazon): a giudicare dal nuovo annuncio del publisher, evidentemente il titolo gratuito non deve aver ottenuto il successo sperato.

Super Bomberman R Online venne lanciato originariamente come esclusiva Stadia, ma a partire dal 27 maggio 2021 è stato reso ufficialmente disponibile anche per il grande pubblico su console e PC.

Ma durante la giornata odierna, a poco più di un anno dal rilancio del battle royale dedicato a Bomberman, Konami ha ufficialmente annunciato la chiusura definitiva del progetto, i cui server chiuderanno ufficialmente il primo dicembre.

Konami non ha spiegato i motivi dietro questa decisione ma con un breve comunicato rilasciato sul sito ufficiale ha spiegato che la decisione è stata presa in base a «diverse circostanze», nonostante ci sia stato il supporto di molti giocatori.

Possiamo però sottolineare che, solitamente, quando un free-to-play decide di chiudere i battenti la motivazione principale è il non aver ricevuto guadagni sufficienti dalle microtransazioni per giustificare il mantenimento dei server online: è probabile dunque che pochi utenti abbiano effettivamente scelto di investire su questa esperienza battle royale.

A partire da oggi non sarà più possibile acquistare le microtransazioni, ma il gioco resterà comunque disponibile fino al primo dicembre: Konami chiede dunque ai propri utenti di utilizzare tutti i contenuti già acquistati prima che termini ufficialmente il servizio.

Il publisher ha comunque chiarito che questa non sarà la fine di Bomberman, sottolineando che per la serie sono in arrivo «nuovi progetti» e che uno di questi potrebbe essere svelato presto. Non è però chiaro se si tratterà di un capitolo principale o di un nuovo esperimento per il mercato free-to-play.

In ogni caso, Konami ha dimostrato di essere ancora attiva in questo mercato, concentrando tutti i propri sforzi sulle novità in arrivo su eFootball, l’erede gratuito di PES. Tuttavia, in seguito alle ultime notizie, non è passata inosservata una brutta notizia per i fan della Master League.

Il publisher continua a guardare con serio interesse al futuro: nelle scorse settimane è stato deciso che la compagnia potrebbe cambiare nome a partire dal prossimo mese.