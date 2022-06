Return to Monkey Island sarà un’esclusiva console per Nintendo Switch

Return to Monkey Island è stato uno degli annunci più sorprendenti, che segna il ritorno di un videogioco storico, e che sarà in esclusiva temporale su Nintendo Switch.

La console ibrida, che potete trovare su Amazon, accoglierà quindi il nuovo videogioco della storica saga, che farà il suo grande ritorno sulla scena.

L’annuncio era stata una vera sorpresa, perché ormai i fan di Monkey Island avevano perso la speranza di vedere un nuovo capitolo.

Anche se, con una certa ironia, Ron Gilbert aveva annunciato il gioco con un certo anticipo in realtà, ma tutti pensavano fosse uno scherzo.

Return to Monkey Island segna l’inatteso ed eccitante ritorno del creatore della serie Ron Gilbert, e rappresenta il seguito delle leggendarie avventure The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.

Al suo interno, i giocatori potranno godersi un gameplay punta e clicca in chiave moderna mentre esplorano le isole e risolvono rompicapi.

Nel corso del Nintendo Direct Mini di oggi, che potete trovare qui sotto, è stato diffuso un nuovo trailer del gioco, dal quale abbiamo anche scoperto qualcosa che farà la gioia dei giocatori su Switch:

Return to Monkey Island sarà infatti un’esclusiva console temporale per Nintendo Switch, ed arriverà in un periodo non meglio precisato di quest’anno.

Una notizia davvero importante per i fan che possiedono una console Nintendo, mentre tutti gli altri potranno ovviamente acquistare il gioco su PC.

Un gioco che i fan hanno preso di mira per via dello stile grafico, con delle critiche che non sono affatto piaciute a Ron Gilbert.

Tra le altre notizie dell’ultimo Nintendo Direct c’è stata anche la conferma della data di uscita di Mario+Rabbids Sparks of Hope, che è una conferma del leak diffuso qualche ora fa.

Ma non sono mancati altri annunci, ovviamente, che vi invitiamo a recuperare dal video ufficiale diffuso da Nintendo poco fa.