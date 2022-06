Nier Automata arriva davvero su Nintendo Switch, e c’è una data

Tra i tanti annunci dell’ultimo Nintendo Direct Mini c’è stata anche la conferma di uno dei tanti rumor degli ultimi giorni, che vedeva Nier Automata arrivare su Nintendo Switch.

L’avventura dell’eclettico Yoko Taro, che trovate anche su PS4 tramite Amazon, farà il suo trionfale ritorno anche sulla console ibrida di Nintendo.

Il tutto in attesa della serie anime annunciata poco fa, che esplorerà il mondo di Nier Automata in attesa di poterlo rigiocare su Nintendo Switch.

Un titolo che i giocatori di tutto il mondo hanno amato, e che ora anche i fan della console ibrida potranno provare (magari di nuovo).

Nier Automata torna su Nintendo Switch nella sua Yohra Edition, con una serie di contenuti aggiuntivi sbloccati fin da subito.

E non solo, perché questa edizione di Nier Automata include non solo i contenuti scaricabili pubblicati in passato, ma anche costumi esclusivi per Switch.

Potete vedere l’annuncio ufficiale nel Nintendo Direct Mini, che trovare qui sotto (con tanto di minutaggio perfetto):

Nier Automata torna su Nintendo Switch nella sua forma completa ovviamente, e potete dare un’occhiata anche ai nuovi costumi aggiuntivi in esclusiva.

Il tutto a partire dal 6 ottobre 2022, con i preordini già disponibili nel caso non vogliate perdervi la possibilità di giocare dal day one. Non c’è ancora una notizia riguardo una eventuale edizione fisica, visto che al momento sembrerebbe essere solo una release digitale per Switch.

Nell’attesa potete scoprire Project Eve, un clone così preciso di Nier Automata che anche lo stesso Yoko Taro lo ha apprezzato moltissimo.

Tra le notizie dell’ultimo Direct, invece, abbiamo avuto la conferma della data di uscita di Mario+Rabbids Sparks of Hope, che è la stessa che è stata trapelata qualche ora fa.

E una notizia a sorpresa su Return to Monkey Island, che sarà un’esclusiva console temporale su Nintendo Switch.