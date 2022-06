Un’attesa esclusiva Switch conferma il lancio nel 2022: c’è la data di lancio

Nonostante il Nintendo Direct non si sia ancora ufficialmente svolto, grazie a Ubisoft potremmo aver già scoperto i primi dettagli su un’attesa esclusiva Switch.

Si tratta di Mario + Rabbids Sparks of Hope, il sequel del popolare crossover di successo Kingdom Battle (potete acquistare la Gold Edition in consegna rapida su Amazon): Ubisoft Store ha infatti trapelato per errore quella che sarebbe la data d’uscita ufficiale, prima dell’annuncio della casa di Kyoto.

Contrariamente a quanto si sospettava a inizio anno, la nuova esclusiva Switch non dovrebbe dunque essere rinviata al 2023: se le informazioni riportate su Ubisoft Store dovessero rivelarsi corrette, la data di lancio prevista sarebbe il 20 ottobre 2022.

Il publisher sembrerebbe aver ormai rimosso le informazioni dallo store dopo essersi accorto dell’errore: il sospetto è che l’annuncio vero e proprio arriverà durante il Nintendo Direct odierno, venendo però trapelato online con qualche ora di anticipo.

Gematsu segnala però che nella pagina ufficiale sarebbe stata svelata anche l’esistenza di una Gold Edition, che includerà un season pass ed alcune armi speciali esclusive.

Al seguente indirizzo potrete inoltre trovare quelle che sarebbero le prime immagini ufficiali condivise per errore dal team, che mostrerebbero anche il temibile Bowser diventare un nuovo personaggio giocabile.

Sembra dunque sempre più probabile che Mario + Rabbids Sparks of Hope sarà uno dei nuovi giochi che sarà mostrato nel dettaglio durante il Nintendo Direct dedicato ai partner, che plausibilmente dovrebbe confermare ufficialmente la data di lancio.

L’augurio dei fan naturalmente è che non si sia trattato di una data «placeholder» e che venga effettivamente confermata l’uscita al 2022, con i mesi finali dell’anno che si preannunciano essere particolarmente ricchi per i fan di Nintendo Switch. Ovviamente, sulle nostre pagine vi terremo comunque prontamente aggiornati con tutti gli annunci della conferenza.

In attesa del nuovo attesissimo evento, se volete scoprirne di più sull’atteso titolo di Ubisoft Milan, potete riscoprire la nostra anteprima di Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Nel frattempo, segnaliamo che la casa di Kyoto ha rilasciato in giornata un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch, ma non è necessario alcun intervento degli utenti per installarlo.