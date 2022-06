La saga di Persona arriva anche su Switch, con una tripletta di giochi

Persona è una saga che si è espansa molto negli ultimi tempi, e prossimamente arriverà anche su Nintendo Switch con i suoi esponenti migliori.

Merito sicuramente di Persona 5 Royal, che dopo l’uscita per PlayStation 4 (lo trovate su Amazon), ha reso il franchise sempre più noto.

Di recente la stessa saga è stata annunciata anche su PC e Xbox Game Pass, una prima volta che segna un approdo storico per la saga storicamente legata a PlayStation.

Una versione che, per altro, è risultata essere superiore addirittura a quella per PlayStation 4, ovvero l’originale.

Con una manovra molto simile, la saga di Persona arriva su Nintendo Switch con i suoi ultimi esponenti, come svelato di recente dall’ultimo Nintendo Direct Mini.

Un approdo sulla console ibrida sostenuto da una tripletta di giochi: Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal.

Una manovra identica a quella già attuata sul citato Xbox Game Pass, che porta alcuni dei titoli più rappresentativi del franchise su più piattaforme.

Inutile dire che si tratta di porting completi, nelle loro edizioni migliori, che saranno giocabili su Switch nei prossimi tempi.

Persona 5 Royal sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2022, mentre il terzo e quarto capitolo saranno disponibili successivamente in un momento non meglio definito.

Una grande aggiunta al catalogo di Nintendo Switch che, sempre in occasione del Nintendo Direct Mini, ha avuto anche un altro innesto importante come Nier Automata.

Per non parlare dell’esclusività temporale console di Return to Monkey Island, che era difficile da aspettarsi (ma uscirà tranquillamente su PC).

Ed è stata confermata anche la data di uscita di Mario+Rabbids Sparks of Hope, che era stata diffusa in precedenza per errore e che, adesso, è definitiva.