Xenoblade Chronicles 3, ecco tutte le novità dall’ultimo Nintendo Direct

Xenoblade Chronicles 3 si è preso il palcoscenico dell’ultimo Nintendo Direct, con un video di ben 25 minuti di puro gameplay.

Il titolo è probabilmente uno dei più attesi tra quelli per Nintendo Switch, e lo potete preordinare già da ora (pure su Amazon) per buttarvi nell’avventura dal day one.

Il quale, come sapete, è stato addirittura anticipato una volta tanto. Una mossa davvero più unica che rara di questi tempi.

Nintendo ha annunciato il Direct interamente dedicato a Xenoblade Chronicles 3 pochi giorni fa, a strettissimo giro con la pubblicazione. Un’altra mossa che non ci aspetta dalla Grande N.

Nello Xenoblade Chronicles 3 Direct andato in onda oggi, Nintendo ha mostrato 25 minuti di nuove immagini tutte dedicate ai nemici, ai personaggi e alle ambientazioni di questo gioco di ruolo e avventura.

Quali immagini, dite? Queste (alcune):

Oltre a collegare i futuri dei due titoli precedenti, Xenoblade Chronicles 3 può rappresentare un punto di partenza per chiunque voglia scoprire i personaggi, le ambientazioni e la storia della serie.

Aionios, il maestoso mondo di Xenoblade Chronicles 3, fa da sfondo a un cruento conflitto fra due nazioni rivali, il Keves e l’Agnus.

La storia sembra anch’essa decisamente appagante, nello stile della saga, e metterà in scena un’epopea high fantasy promettente.

Nel lungo gameplay, che potete vedere poco sopra, il titolo ha mostrato anche tutte le sue potenzialità dal punto di vista ludico.

Tra i punti salienti c’è sicuramente la possibilità per gli eroi di cambiare classe, anche durante il combattimento, ottenendo così nuove abilità da usare al momento giusto.

Infine, Nintendo ha annunciato anche una Collector’s Edition di Xenoblade Chronicles 3.

Sarà disponibile in esclusiva nel My Nintendo Store, ed includerà la scheda di gioco, una confezione illustrata da Masatsugu Saito, un artbook a colori di più di 250 pagine e una custodia steelBook. I preordini per la Collector’s Edition si apriranno a fine luglio.

Se volete preordinare invece la versione normale del gioco, ecco come farlo nel migliore dei modi con la nostra guida.

