No, Starfield non è stato il gioco più importante della conferenza Xbox, a quanto pare

Contrariamente alle aspettative di critica e, bisogna dirlo, buona parte del pubblico, sembra proprio che Starfield alla fine non si sia rivelato il gioco più interessante di tutto l’Xbox + Bethesda Showcase 2022.

Certamente, l’RPG sci-fi di Bethesda in arrivo su Xbox Game Pass (potete trovare l’abbonamento in sconto su Amazon) era in ogni caso uno dei titoli più attesi, ma c’è stato un annuncio a sorpresa che, clamorosamente, è riuscito a superarlo in merito all’interesse degli utenti.

Si tratta di Minecraft Legends, lo strategico action in arrivo nel 2023 svelato a sorpresa durante l’evento, sul quale è arrivato anche qualche piccolo approfondimento in occasione dell’Extended Showcase.

L’analista Benji-Sales ha infatti approfondito dettagliatamente tutti i trailer svelati durante l’Xbox + Bethesda Showcase, scoprendo che Minecraft Legends si è rivelato il vero vincitore a sorpresa dello show.

Sembra infatti che il trailer dedicato all’ultima fatica di Mojang sia stato guardato per ben 4.8 milioni di volte, superando Starfield che si è dovuto accontentare di «soli» 4 milioni.

Most Viewed Xbox Showcase Trailers on YouTube in 48 hours (not including reaction videos) • Minecraft Legends – 4.8m+

• Starfield Gameplay – 4m+

• Diablo IV Gameplay + Necromancer – 2m+

• Overwatch 2 F2P + Junker Queen – 2m+

• Hollow Knight Silksong – 1.7m+

• Ark 2- 1.7m+ pic.twitter.com/izpfO5uyR6 — Benji-Sales (@BenjiSales) June 14, 2022

Condividono il terzo gradino del podio il trailer gameplay di Diablo 4 e l’annuncio di Overwatch 2 come free-to-play gratuito, entrambi fermi a 2 milioni di visualizzazioni l’uno, superando Hollow Knight Silksong ed Ark 2 che condividono anch’essi 1.7 milioni di visualizzazioni.

L’analista Benji-Sales ha spiegato di essere arrivato a questi dati compilando tutti i trailer caricati su YouTube, ignorando però tutti i video «reaction» e «breakdown» che superavano 50mila visualizzazioni.

Insomma, il dato che emerge da questa interessante analisi è sicuramente la potenza di un brand importante come Minecraft, che complice l’annuncio di un titolo inedito è riuscito parzialmente a distogliere l’attenzione perfino da Starfield, l’imponente e ambizioso progetto di Bethesda al quale è stato dedicato ampio spazio durante lo show.

A tal proposito, proprio Todd Howard ha svelato in queste ore altri interessanti dettagli sul nuovo RPG sci-fi, confermando in un’interessante intervista che i suoi 1000 pianeti saranno generati proceduralmente.

Ma gli annunci non sono finiti qui: a sorpresa, il director di Bethesda ha anche confermato ufficialmente che Fallout 5 si farà, anche se sarà necessario ancora attendere molto a lungo.