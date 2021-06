Migliori accessori PS5 | Giugno 2021

Quando arriva una nuova console, si pensa prima di tutto ad accaparrarsene una e poi, complice la relativa penuria che accompagna ogni next-gen, a rimpolpare il parco accessori per migliorare il comfort dell’esperienza videoludica. È sempre così e PlayStation 5 non costituisce di certo un’eccezione, specie adesso che sta gradualmente diventato più facile da reperire presso i negozi italiani; per questa ragione, con giugno 2021, cominciamo a proporvi alcuni dei migliori accessori PS5 che troverete in circolazione, in modo da migliorare la qualità del vostro tempo sulla console di Sony, talvolta con accessori semplici ma utili, talvolta con dell’hardware che vi farà capire ancora meglio cosa significhi “next-gen”.

L’accessoristica per il momento non ha raggiunto cifre ragguardevoli, per cui l’obiettivo di acquistarne un po’ potrà essere raggiunto senza ulteriori salassi rispetto al valore della console. È qualcosa che abbiamo già apprezzato, ad esempio, nelle nostre guide alle migliori cuffie gaming per PS5 e persino nella guida ai migliori monitor per PS5, dove abbiamo tenuto sempre come faro il rispetto nei confronti dell’acquisto piuttosto dispendioso che avrete appena fatto con la console next-gen. Parleremo di cuffie, naturalmente, ma anche delle minuzie che vi aiuteranno a tenere in buono stato la vostra console per un lungo periodo: senza ulteriori indugi, allora, diamo uno sguardo ai migliori accessori per PS5.

I migliori accessori per PS5

Pulse 3D Wireless Headset

Le cuffie ufficiali di PlayStation 5

Pulse 3D Wireless Headset è un paio di cuffie che, messa semplice, vi porteranno nella next-gen dei suoni su console. Sony le ha progettate appositamente per PS5, in modo da sfruttare la nuova tecnologia Tempest 3D AudioTech che amplifica la tecnica dell’audio spaziale per renderizzare realisticamente la direzione da cui proviene ogni impulso audio. Le cuffie sono dotate di un design ottimizzato per ridurre la stanchezza tipica dell’utilizzo dei modelli ad archetto, nonché in linea con l’aspetto rivoluzionario di PS5, e sono state inoltre equipaggiate con un doppio microfono forte di riduzione del rumore, ricarica USB tipo C e comandi immediati per mutare o passare dall’audio del gioco a quello della chat vocale.

DualSense Wireless Controller

Il controller next-gen per PS5

DualSense Wireless Controller è il controller di nuova generazione progettato da Sony per rompere gli schemi ormai consolidati da anni nel gaming su console. Il pad di PS5 è dotato in particolare di due tecnologie innovative: il feedback aptico e i grilletti adattivi. Il feedback aptico sprigiona una risposta agli input molto più potente rispetto alla comune “rumble”, dal momento che attuatori doppi sostituiscono i tradizionali motori di vibrazione; con una maggiore precisione, è possibile simulare nel dettaglio differenze tra superfici, armi, e tutte le altre sfumature che non è possibile cogliere sugli altri controller. I grilletti adattivi, invece, simulano i diversi livelli di forza e tensione a seconda dell’oggetto o dell’arma che stiamo “tirando”, bloccandosi per inceppamenti o cambiando funzionalità in base a dove si arrivi nella corsa. Chiudono il quadro un nuovo microfono integrato, il tasto Crea (che amplia le feature dello Share di PS4) e i sensori di movimento.

Remote Controller per PS5

Il telecomando per Netflix e Disney+

PS5 non è soltanto un grande sistema per l’intrattenimento videoludico, ma anche la casa degli amanti dell’entertainment a 360 gradi: Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, e chi più ne ha più ne metta – sono tutti qui, in un unico posto, e governabili senza ricorrere neppure al controller DualSense. Sony ha infatti prodotto un comodissimo Remote Controller, un telecomando pensato appositamente per le caratteristiche della console e dei suoi utenti. I quattro servizi summenzionati hanno dei tasti specifici sul telecomando, e i tasti integrati consentono di riprodurre e mettere in pausa, andare avanti veloce e indietro veloce. Potrete regolare il volume del TV (se compatibile) e spegnerlo, così come navigare i menu di PS5 senza aver bisogno del controller.

HD Camera per PS5

La webcam di Sony

Con l’HD Camera, gli utenti PS5 possono condividere le proprie azioni di gioco senza limitarsi al gioco, ma includendo anche se stessi all’interno delle clip. I livelli qualitativi hanno raggiunto standard elevatissimi per la nuova generazione di console: parliamo di un dispositivo con doppie lenti per l’acquisizione a 1080p che, in combinata con gli strumenti di rimozione dello sfondo inclusi su PlayStation 5, conferisce piena libertà creativa e comunicativa ai propri utenti. Il comfort è di primissimo piano, inoltre: con la base regolabile integrata e un design compatto, è possibile posizionarla sopra il TV senza il minimo ingombro e con un campo visivo ampissimo.

ECHTPower Base di Ricarica per PS5

Caricamento veloce per DualSense

Ispirato (nel design) ai bolidi Lamborghini, ECHTPower Base di Ricarica per PS5 può essere utilizzato non solo, ovviamente, come postazione di ricarica per i controller DualSense, ma anche per riporre con stile fino a due controller in simultanea. Questo modello brilla per funzionalità: la ricarica completa richiede solo 2.5-3 ore per due controller contemporaneamente, e ci sono indicatori che mostrano quando la ricarica è completa passando da led rossi (uno o due in base a quanti se ne stiano caricando) o blu. Questo modello basato sulla colorazione e sulle linee di PS5 offre protezione contro le sovratensioni, inoltre, contro il surriscaldamento e contro i cortocircuito.

TPFOON Supporto verticale con ventole di raffreddamento per PS5

3 funzioni in 1

Se invece cercate qualcosa in più della semplice ricarica, TPFOON Supporto verticale con ventole di raffreddamento fa al caso vostro. Questa base si applica sotto PS5 (sia modello Digital che con lettore Blu-ray) e assolve a tre funzioni in una: è uno stand verticale per tenere in piedi PlayStation 5 in tutta sicurezza, magari affianco al vostro televisore; permette di ricaricare rapidamente fino a due controller DualSense; ha un efficente sistema di raffreddamento per la console. Il funzionamento delle ventole, due da 3000 RPM, può essere modulato per mutarle, abbassarne il rumore e aumentare la velocità (oltre che accenderle e spegnerle in qualunque momento); in aggiunta, sono incluse tre porte USB multifunzionali.

ABD Tappi pulsanti in silicone per PS5

Protezione economica per DualSense

Ad un prezzo super economico, gli ABD Tappi per pulsanti in silicone sono degli ottimi gommini per proteggere le levette analogiche del controller DualSense. Come sappiamo, le levette analogiche dei controller moderni tendono a logorarsi piuttosto in fretta e un acquisto del genere vi permetterà di evitare di accelerare in maniera superflua l’invecchiamento del vostro dispositivo. Con questi gommini, inoltre, potrete ottenere maggiore accuratezza e sensibilità durante il gioco, grazie alla superficie puntellata in rilievo. I tappi sono facili da installare sui controller PS5 (ma anche PS4, PS3, PS2, Xbox 360 e Xbox One) e in un solo ed economico pacchetto ne troverete ben 8 paia.

