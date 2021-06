Migliori cuffie gaming per PS5 | Giugno 2021

Sentiamo sempre parlare tanto dell’importanza della grafica, ma forse troppo poco dell’importanza del comparto sonoro all’interno dei videogiochi. Un audio di qualità, oltre a punteggiare in modo unico le sequenze più intense di un titolo grazie alla musica, consente di immergersi totalmente nell’universo creato dagli sviluppatori: con gli effetti sonori, ogni passo, ogni battuta, ogni soffio di vento aggiunge sfumature che sarebbe delittuoso perdersi. Ed ecco perché avete bisogno delle migliori cuffie gaming per PS5, per vivere al 100% un’esperienza next-gen davanti alla vostra console.

Sappiamo che la console di casa Sony conta sul nuovo Tempest Engine, per una rinnovata resa sonora dei suoi titoli: per questo, la casa giapponese ha sviluppato un headset apposito, ma non è l’unico ideale per avere una grande esperienza audio dalla vostra nuova console. Vediamo, quindi, quali sono le migliori cuffie da gaming che potete acquistare sul mercato per PS5 al momento.

Migliori cuffie gaming per PS5

Sony Pulse 3D

Le cuffie ufficiali di PS5

Da quando è stata presentata PS5, Sony ha svelato anche le sue Pulse 3D Wireless, le cuffie ufficiali destinate a sfruttare pienamente l’audio 3D e il Tempest Engine di nuova generazione. Senza troppi giri di parole, questo headset wireless è quello perfetto per giocare su PlayStation 5. Non a caso, è andato rapidamente a ruba e, se lo trovate disponibile, è sempre quello da preferire a tutti gli altri: essendo costruito direttamente da Sony, sfrutta al 100% tutte le caratteristiche sonore della nuova console ed è il suo compagno ideale.

Trust Gaming GXT 488

Ufficiali ed economiche

Se volete spendere sensibilmente di meno, la proposta delle Trust Gaming GXT 488 è comunque di sicura qualità: questo headset cablato è realizzato con licenza ufficiale PlayStation per PS4 e per PS5. Votate al comfort, queste cuffie sono dotate di un microfono ad archetto che è possibile ripiegare quando non è utilizzato e hanno padiglioni over-ear con altoparlante da 50mm, per la massima resa sonora possibile. A completare il set è il cavo intrecciato da 1,2 metri, che vi permette di giocare stando comodi.

Sony Platinum Wireless Headset

Wireless da PS4 a PS5

Chi, nella scorsa generazione, non voleva accontentarsi, portava a casa le cuffie Sony Platinum: si tratta di un headset over hear senza fili con microfono integrato e dalla grande qualità costruttiva. Le cuffie includono una tecnologia 3D Audio per la massima resa della spazialità e per un surround impari. Inoltre, sono dotate di batteria ricaricabile integrata che garantisce lunghe sessioni di gioco. Il tutto, in un design elegantissimo.

SteelSeries Arctis 7P

Wireless di alta qualità

Le cuffie SteelSeries Arctis 7P sono un headset wireless da 2,4 GHz che permettono la trasmissione dei dati senza cavi senza la perdita di qualità. Dal corpo leggero e confortevole, queste cuffie sono pensate appositamente per PlayStation 5 e garantiscono un’autonomia di gioco di addirittura ventiquattro ore ininterrotte. Sono inoltre dotate di controlli sul padiglione sinistro e di un microfono retrattile ideale per le vostre chat vocali.

Turtle Beach Stealth 700P Gen 2

Audio 3D e tecnologia wireless

Delle ottime cuffie che potreste affiancare alla vostra PS5 sono le Turtle Beach Stealth 700P Gen 2: quest headset completo di microfono porta con sé la celebre qualità del marchio Turtle Beach, con l’integrazione dell’audio 3D che punta a un suono surround preciso e fedele. In particolare, è presente anche la tecnologia Superhuman Hearing, che permette di riprodurre in modo estremamente realistico gli effetti sonori presenti all’interno dei vostri giochi preferiti.

Come scegliere le migliori cuffie gaming per PS5

Cablate o wireless

Giocando su console e con la possibilità di collegare le cuffie al DualSense o al monitor/televisore, un aspetto fondamentale di cui tenere conto per scegliere le migliori cuffie PS5 è se le vogliate cablate o wireless. Una soluzione con cavo vi permette di avere una comunicazione sempre istantanea e di non dovervi mai preoccupare della batteria e della sua autonomia; di contro, avete l’ingombro di un cavo che a volte può anche essere corposo, se giocate tenendolo collegato al controller.

Di contro, una soluzione wireless è estremamente più comoda per la libertà di spostamento che vi concede, ma dovete valutare l’autonomia delle cuffie che acquistate e, soprattutto, puntare su un modello di qualità che argini il delay per l’arrivo del suono al driver, rispetto a quando viene emesso dal gioco. Se, ad esempio, i passi di un nemico vi arrivassero in cuffia in ritardo, avreste uno svantaggio all’interno del gioco. La maggior parte delle cuffie sul mercato oggi arginano questi problemi con tempi di lag davvero minimi, ma alcune sono votate fortemente alla riproduzione dei suoni al 100% in tempo reale e sono raccomandate soprattutto a chi gioca in competitivo.

Comfort e driver

Terrete le vostre cuffie sulla testa per tanto tempo e questo significa che è fondamentale che siano comode. Ci sono cuffie che hanno archetti imbottiti proprio per evitare di crearvi disagio nelle sessioni di gioco lunghe; ci sono anche padiglioni imbottiti o meno imbottiti, altri in spugna e altri in ecopelle, con i primi che sono più traspiranti ma i secondi sono di maggior qualità. Inoltre, tenete conto anche del peso delle cuffie: un archetto superiore imbottito può non essere sufficiente se acquistate delle cuffie che potreste trovare eccessivamente pesanti rispetto a quelle a cui siete abituati.

Tecnologie e spazialità

Un aspetto chiave di PS5 è la spazialità del suo audio e sarebbe delittuoso acquistare delle cuffie che non lo valorizzino: ci sono degli headset che integrano tecnologie per l’audio 3D, altre che puntano sul surround, altre che si limitano all’audio stereo. Ciascuna di queste soluzioni ha ovviamente prezzi differenti che si rivolgono a un pubblico eterogeneo: per approfittare al meglio di quello che offre PlayStation 5 le migliori cuffie sono quelle con audio 3D, ma le opzioni sono molteplici e per tutte le tasche.

Microfono

Le cuffie da gaming di solito sono anche dotate di microfono, ma non necessariamente: se non siete soliti giocare online o con chat vocali, potreste anche valutare l’acquisto di un headset privo di microfono, o di uno che integri un microfono senza tecnologie particolari per la pulitura del rumore o la monodirezionalità: in questo modo non vi ritrovereste a spendere su qualcosa che non utilizzereste.

Al contrario, se giocate online e avete bisogno della chat vocale (e quindi non potete accontentarvi del microfono integrato in DualSense), è opportuno valutare delle cuffie dotate di microfono e assicurarsi che offra la miglior qualità possibile.