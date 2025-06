Attraverso il suo sito ufficiale, Sergio Bonelli Editore ha ufficializzato il calendario delle uscite previste a luglio 2025. Da segnalare l'evocativo Draghi - I Custodi delle Stelle di Paolo Barbieri e il settimo volume di Eternity di Alessandro Bilotta.

Draghi – I Custodi delle Stelle

L’illustratore Paolo Barbieri fin da bambino è rimasto affascinato da Stelle, Draghi e Cavalieri. Con la sua personale visione ha trasformato il cavaliere e il drago in due emblemi della natura e del cosmo e con questi in armonia. Arriva ora un volume dove il mito accarezza la leggenda e il fantasy si fonde con la scienza, in una serie di illustrazioni che raggruppano le costellazioni tolemaiche.

Storia del West Presenta – Bella & Bronco 1: I Lestofanti

Con L’intervista, capitolo aggiuntivo di Storia del West, si conclude la saga dei MacDonald. Il timone passa quindi a Bella & Bronco e a Bandidos!, gioielli d’autore del maestro Gino d’Antonio, con cui continuare a condividere l’amore per il fumetto western e le storie di frontiera. Il massiccio Hasselmann, agente della Pinkerton, è sulle tracce di un certo Prince, reo di aver rubato una ventina di chili di lingotti d’oro, destinati all’esercito Nordista. Giunge al saloon di Belle Madigan, che con il ladro ha avuto una liasion, convinto che il bottino sia nascosto lì. Ma la giovane non ne sa nulla e reagisce a fucilate. Ad aiutarla interviene un avventore di passaggio, un meticcio di nome Bronco, che sa come rivolgersi a una ragazza. Eppure, la refurtiva da qualche parte sarà e i due decidono di cercarla insieme… Qui comincia l’Avventura!

Tex e Gli Indiani

Sulle tracce della strega Zhenda, Tex e Tiger Jack respingono le incursioni dei Navajos plagiati dalla fattucchiera, finché a toglierli dai guai arrivano Kit Willer e Big Elk. Intanto, i ribelli di Grande Orso, fedeli alla megera, attaccano un ranch suscitando la reazione dell’esercito, tenuto a freno da Kit Carson per evitare una sanguinosa guerra contro tutto il popolo navajo. Ritornano le storiche strenne di Tex, con un nuovo imperdibile titolo!

Eternity 7 – L’Impresa un Po’ Presuntuosa della Resurrezione

Essere un giornalista di gossip e morire per omicidio è uno scoop fenomenale di cui malauguratamente non si può approfittare. Ma ancora più sensazionale è la notizia di riuscire a risorgere: un fatto da prima pagina, se Roma non fosse sempre più indifferente. Alceste Santacroce non sembra quello di un tempo, non parla, non capisce, non cammina… è difficile immaginare cosa gli passi per la testa, ma è prevedibile che non riesca a sfuggire alla tentazione della resurrezione, per dimostrarsi alla pari di ben più celebri precedenti.

Senzanima 16 – Maleficio

La Gilda dei Mercanti vuole chiudere una volta per tutte i conti con il crudele Ras al-Din, capo di un ordine di assassini, che ostacola i traffici lungo la via carovaniera diretta a Bajidan. Saranno i Senzanima di Greevo a doversene occupare… senza però conoscere fino in fondo la pericolosità del loro avversario

Il calendario delle uscite Sergio Bonelli Editore di luglio 2025

01 luglio

02 luglio

03 luglio

04 luglio

05 luglio

08 luglio

09 luglio

10 luglio

11 luglio

12 luglio

15 luglio

16 luglio

17 luglio

18 luglio

19 luglio

22 luglio

24 luglio

25 luglio

30 luglio

31 luglio