Ormai sembra proprio che il remake di Assassin's Creed Black Flag stia diventando il classico "segreto di Pulcinella", arrivando ai livelli del recente Oblivion Remastered: nelle scorse ore è infatti arrivata l'ennesima conferma che sembra averne quasi annunciato l'uscita.

Come segnalato sul forum Reddit GamingLeaksAndRumors, sta infatti diventando virale una clip video con Matt Ryan, voce del protagonista Edward Kenway, che sembra proprio strizzare l'occhio al ritorno del quarto capitolo.

Durante un incontro con i suoi fan, l'attore ha infatti anticipato a chi ha già completato Black Flag che «potrebbero doverlo battere ancora una volta».

Come se questa frase non bastasse, Matt Ryan ha poi rincarato la dose sottolineando che non può dire a chiare lettere quello che stiamo pensando tutti, pur lasciandolo intuire:

«C'è un motivo per cui sto dicendo questo, ma non posso dirvi nulla...»

Con molta probabilità sarà dunque proprio Assassin's Creed Black Flag Remake il prossimo capitolo della saga, dopo il recente Shadows ambientato nel Giappone feudale (lo trovate scontato su Amazon).

Black Flag è ancora oggi uno dei capitoli più amati di sempre della saga, in particolar modo per la sua esperienza piratesca che, secondo diversi appassionati, è ancora oggi senza eguali: un adattamento per gli standard videoludici moderni potrebbe essere dunque la mossa giusta per conquistare tanti nuovi fan.

Fa comunque sicuramente sorridere come questo sembri ormai uno dei segreti peggio custoditi nella recente storia videoludica: anche nelle scorse settimane vi avevamo segnalato l'ennesima conferma della sua esistenza, ormai arrivata da tutte le parti tranne che dalla stessa Ubisoft.

Ovviamente devo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa che il publisher decida finalmente di svelare il remake in via ufficiale, ma pare che ormai sia soltanto questione di tempo: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.