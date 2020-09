Alla fine è arrivato il momento di tornare tra i banchi di scuola, ma siamo ancora per procurarci dei materiali scolastici all’ultimo minuto nel caso mancasse ancora qualcosina nel nostro inventario o, perchè no, per poterlo migliorare con diverse soluzioni interessanti ed a tema. Dopo avervi proposto nella nostra sezione Back to School le nostre selezioni sui migliori zaini, i migliori diari ed esserci concentrati anche sui prodotti scolastici a tema videoludico come per esempio quelli dedicati al mondo Playstation e a quello Nintendo, oggi abbiamo deciso di consigliarvi i migliori prodotti per la scuola a tema Harry Potter. Considerando il periodo particolare in cui stiamo vivendo, portare un po’ di magia tra i banchi di scuola non ci sembrava poi una cattiva idea, per rendere le nostre aule un po’ più simili a quelle di Hogwarts.

I migliori prodotti per la scuola a tema Harry Potter

Lo zaino ufficiale di Harry Potter

Iniziamo la nostra selezione con un classico zaino, ideale per i fan di tutte le età del maghetto più famoso al mondo. Lo zaino di Harry Potter è un prodotto ufficiale del Wizarding World e realizzato in finta pelle. Un prodotto elegante, resistente e spazioso, dalla colorazione nera con dettagli dorati, tra cui evidenziamo la sigla HP — le iniziali di Harry Potter — ed un fulmine. Misura 39 x 29 x 12 cm ed è in grado di contenere perfettamente i vostri libri, quaderni e tutto l’occorrente scolastico. Presenta spallacci regolabili e cerniere che mostrano anch’esse il famoso logo a forma di saetta. Il prodotto è munito anche di una maniglia per poter essere portato a mano e di una comoda tasca esterna, per posizionare tutti i piccoli prodotti dedicati alla cancelleria.

» Clicca qui per acquistare lo zaino di Harry Potter

Il diario ufficiale di Harry Potter a tema Quidditch

Chi di voi non conosce il Quidditch, il più famoso sport dei maghi? Adesso avete la possibilità di portare un po’ della magia di questa competizione grazie al diario ufficiale di Harry Potter, interamente dedicato a questo sport e che presenta nella propria copertina rigida il mitico boccino d’oro. Il prodotto presenta 254 pagine in cui ogni settimana dell’anno viene mostrata su due di esse, con in più uno spazio extra ideato per poter prendere note aggiuntive. Le sue dimensioni compatte di 14,8 x 21 cm permettono a questo diario di potersi adattare perfettamente all’interno di ogni zaino e borsa. L’articolo presenta inoltre una chiusura ad elastico dal colore dorato ed una tasca espandibile nella parte posteriore.

» Clicca qui per acquistare il diario di Harry Potter

Il set di cancelleria di Harry Potter a tema Hogwarts

Se volete un set personalizzato di articoli di cancelleria dal tema magico, con questa elegante proposta potete andare sul sicuro. Il set di cancelleria di Harry Potter include infatti tutti quei prodotti che nessuno studente dovrebbe mai farsi mancare nel proprio zaino. Questa collezione in edizione limitata include due quaderni — uno in formato A4 e l’altro in A5, entrambi con pagine bianche —, un astuccio, 5 matite di cui 4 colorate ed una HB, un righello, un temperino ed una gomma. Il tutto rigorosamente a tema Hogwarts e con una colorazione tendente al rosso. Ideale per chiunque volesse sentirsi davvero nella più famosa scuola di magia del mondo.

» Clicca qui per acquistare il set di cancelleria di Harry Potter

La penna di Harry Potter a tema Doni della Morte

Se vi serve invece una nuova penna, potreste seriamente prendere in considerazione l’acquisto di questo prodotto ufficiale. La penna di Harry Potter è un prodotto ufficiale del Wizarding World, pensato esclusivamente per i più grandi fan della saga. Si tratta di una elegante penna a sfera, che presenta non solo il famoso logo di Harry Potter ma anche e sopratutto il famoso gingillo raffigurante i Doni della Morte. Un prodotto che vi aiuterà sicuramente a portare un po’ di magia nei vostri compiti a casa.

» Clicca qui per acquistare la penna di Harry Potter

Il taccuino di Harry Potter a tema Hogwarts

Chiudiamo la nostra selezione con questo elegante prodotto, ideale sia a casa che nell’ambiente scolastico e raffigurante tutti gli stemmi delle case di Hogwarts. Il taccuino di Harry Potter è un prodotto realizzato con licenza ufficiale e presenta una copertina rigida, una rilegatura a spirale ed una fascia elastica di colore nero. Le pagine interne sono bianche, a righe e possiedono le comuni dimensioni di un quaderno da scuola A5. Un prodotto ideale per ragazzi e ragazze di tutte le età appassionati del mondo magico, che siano dei coraggiosi Grifondoro o degli ambiziosi Serpeverde.

» Clicca qui per acquistare il taccuino di Harry Potter