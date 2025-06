La News in un minuto

Per celebrare i 30 anni di Resident Evil, arriva Resurrection: A Biohazard Story, una serie web fan-made gratuita su YouTube composta da quattro episodi. Il progetto ha raccolto oltre 200.000 dollari e vedrà il ritorno di diversi membri del cast originale, tra cui Charlie Kraslavsky come Chris Redfield e Annie Roig nel ruolo di Jill Valentine. Ambientata in Messico nel 2021, la serie seguirà una crisi biologica alternando eventi passati e presenti. Le riprese inizieranno ad agosto con post-produzione prevista per il 2026, mentre Capcom continua a espandere l'universo con nuovi titoli e un film ufficiale diretto da Zach Cregger.