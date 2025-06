La News in un minuto

I fan di GTA 6 hanno scoperto le vere dimensioni della nuova Vice City grazie a immagini dei trailer ufficiali modificate per rimuovere nuvole e nebbia. Le immagini rivelano un mondo di gioco vastissimo, con edifici di South Beach che svaniscono all'orizzonte e aree diverse come Watson Bay e Port Gellhorn. La mappa promette di superare tutti i precedenti capitoli della serie in termini di scala e dettaglio, confermando l'ambizione di Rockstar di alzare ulteriormente l'asticella. Il gioco è atteso per il 26 maggio 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.