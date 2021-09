Horizon Forbidden West, clamoroso dietrofront di Sony sull’upgrade da PS4 a PS5

L’apertura dei pre-ordini di Horizon: Forbidden West era stata, senza ombra di dubbio, uno dei grandi tormentoni dei giorni scorsi.

La notizia delle diverse edizioni, alcune delle quali con disco fisico e alcune senza, era arrivata dopo l’ufficializzazione della finestra di lancio, che era stata svelata durante la Opening Night Live della Gamescom.

Tuttavia, mentre alcuni giocatori si erano fatti sentire soprattutto in virtù delle edizioni da collezione che proponevano il gioco solo in digitale, molti altri si erano concentrati sul fatto che — in contrasto con quanto detto qualche mese fa — Sony non avesse previsto un upgrade gratis da PS4 a PS5 per gli acquirenti di Horizon: Forbidden West.

L’edizione standard del gioco, infatti, non comprendeva l’aggiornamento next-gen: questo significava che chi acquistava il gioco su PS4 doveva necessariamente ricomprarlo in caso di passaggio a PS5, a meno di non portare a casa l’edizione da 89,99€ (Special Edition), che includeva il gioco per entrambe le console.

Con una nota pubblicata su PlayStation Blog, Sony Interactive Entertainment ha deciso di fare un clamoroso dietrofront, annunciando di aver cambiato strategia e di aver deciso anche come funzionerà l’upgrade in futuro per Gran Turismo 7 e God of War: Ragnarok.

Horizon: Forbidden West, ecco come funzionerà l’upgrade

La nota diramata da Sony è firmata da Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, che in riferimento ai feedback ricevuti dagli appassionati scrive:

Lo scorso anno abbiamo preso l’impegno di garantire l’aggiornamento gratuito per i nostri titoli di lancio cross-gen, il che includeva Horizon: Forbidden West. Sebbene l’impatto della pandemia abbia spinto Horizon: Forbidden West fuori dalla finestra di lancio che avevamo inizialmente immaginato, vogliamo mantenere la nostra offerta. I giocatori che compreranno Horizon: Forbidden West su PS4 avranno la possibilità di fare l’upgrade a PS5 gratis.

Tutte le edizioni PS4 della nuova avventura di Aloy, quindi, includeranno automaticamente la possibilità di scaricare anche il gioco nativamente per PS5.

Si tratta di un cambio di rotta totale, rispetto a quanto era stato svelato invece solo pochi giorni fa — il che a sua volta era un totale cambio di rotta rispetto alle dichiarazioni di qualche mese prima.

Horizon: Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022

Come funzionerà l’upgrade per God of War: Ragnarok e Gran Turismo 7

Nella stessa nota, Ryan ha anche anticipato di aver già deciso come funzionerà l’upgrade per God of War: Ragnarok e per Gran Turismo 7, che sappiamo essere i prossimi titoli in arrivo, dopo il nuovo Horizon, nella line-up dei PlayStation Studios.

In questo caso non ci sarà l’aggiornamento gratuito ma, come abbiamo visto per Ghost of Tsushima: Director’s Cut e come annunciato per Death Stranding: Director’s Cut, i giocatori potranno acquistare l’aggiornamento a PS5 per $10.

Nelle parole di Ryan:

Volevo anche confermare oggi che, da ora in avanti, le esclusive PlayStation first-party cross-gen (che debutteranno sia su PS4 che su PS5) — sia in formato fisico che in digitale — offriranno la possibilità di fare l’upgrade in formato digitale da PS4 a PS5 per $10. Questo vale per il God of War next-gen e per Gran Turismo 7, e per qualsiasi altra esclusiva cross-gen per PS4 e PS5 pubblicata da Sony Interactive Entertainment.

Se, quindi, comprerete il prossimo God of War in formato retail su PS4, potrete avere la possibilità di scaricarlo in digitale su PS5 pagando $10. Attenzione, però, perché viene precisato che (ovviamente) dovrete in tal caso possedere PS5 con lettore blu-ray, perché dovrete inserire il disco di gioco per abilitare il download della nuova versione.

Se, invece, già su PS4 lo comprerete da PlayStation Store, non ci saranno asterischi su quale edizione della console PS5 dobbiate possedere per eseguire correttamente l’upgrade.

Tutto quello che sappiamo del nuovo God of War

Chiarito questo punto, insomma, appare evidente come Sony stessa si fosse resa conto di non aver tenuto fede alle aspettative e all’affetto dei suoi utenti, che ricordavano bene la promessa dell’upgrade gratuito fatta qualche tempo fa, in particolar modo relativa a Horizon: Forbidden West.

Vedremo ora come sarà accolta la notizia relativa a God of War: Ragnarok e Gran Turismo 7, che sposeranno il modello delle recenti Director’s Cut chiedendo un aggiornamento a pagamento, ma ci sarà tempo per ragionarci, considerando che ora all’orizzonte si affaccia soprattutto Aloy.