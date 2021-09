Addio disco fisico: Horizon Forbidden West non lo include nella Collector’s e nella Regalla Edition

Aggiornamento, ore 12.02

Segnaliamo che nel frattempo sono arrivati i pre-ordini per le edizioni standard e special anche retail: trovate qui i dettagli e tutti i prezzi.

Originale

Nel corso della giornata di giovedì, Guerrilla Games e Sony Interactive Entertainment hanno ufficialmente aperto i pre-ordini per Horizon: Forbidden West, la prossima avventura con protagonista l’iconica Aloy – questa volta alle prese con l’Ovest Selvaggio di quel che rimane dell’America.

Tuttavia, la notizia sta facendo abbastanza discutere perché, sebbene in passato avesse fatto riferimento alla possibilità di avere con un unico acquisto i suoi giochi sia su PS4 che su PS5, laddove fossero cross-gen, ora come ora Sony ha invece deciso di non includere un programma di upgrade da PS4 a PS5 per il suo prossimo gioco.

Per avere entrambe le versioni native di Forbidden West sarà necessario acquistare la Digital Deluxe Edition da 89,99€: l’edizione Standard per PS4 da 69,99€ permette l’accesso solo a quella versione.

Considerando che Sony aveva lanciato questa generazione proprio sottolineando di «credere nelle generazioni», e di non voler quindi trattenersi sulle opere cross-gen, sappiamo che qualche tempo fa è tornata sui suoi passi, affermando che sarebbe stato in qualche modo ingiusto lasciarsi alle spalle così rapidamente una base installata titanica come quella di PS4.

Per questo motivo, giochi come Horizon, ma anche come Gran Turismo 7 e God of War, sono stati pensati per arrivare anche sulla vecchia piattaforma.

In mezzo a tutto questo, c’è un altro dato curioso che sta facendo discutere gli appassionati: al momento non ci sono pre-order per edizioni fisiche di Horizon: Forbidden West, all’infuori di quelle da collezione. È stata presentata una Special Edition che dovrebbe includere il gioco su Blu-Ray in una steelbook, ma non è ancora prenotabile dai rivenditori, mentre per ora non ci sono tracce della semplice e tradizionale standard retail.

E se in passato abbiamo visto Collector’s Edition di ogni sorta che non includevano nemmeno l’accesso al gioco, questa volta si è deciso di includere la copia di Forbidden West in questi cofanetti fisici, ma solo in formato digitale. In sintesi, insomma, le edizioni da collezione non includono la copia fisica del gioco.

All’interno della Horizon: Forbidden West – Collector’s Edition troverete, infatti, una Steelbook del gioco, dove però non sarà incluso il disco: il videogioco in sé sarà infatti proposto con un codice per il download digitale della Digital Deluxe Edition, da riscattare con il voucher incluso nella confezione.

Tra gli altri contenuti della Collector’s:

Statue originali di Tremorzanna e Aloy

Mini-artbook

2 abiti speciali

2 armi speciali

Pacchetto di risorse extra in-game

Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica

Posa e pitture facciali speciali per modalità Foto

Colonna sonora digitale

Versione digitale della graphic novel The Sunhawk.

Il discorso non cambia nemmeno per la più appariscente e ricca Regalla Edition, dove troviamo ugualmente la steelbook vuota e il codice per la Digital Deluxe Edition di Horizon: Forbidden West. Ad affiancarli:

Statue originali di Tremorzanna e Aloy

Replica del Focus di Aloy con supporto personalizzato

2 illustrazioni stampate

Replica dei pezzi Solcasole e Squarciavento di Batosta Meccanica

Mappa in tela

Mini-artbook

2 abiti speciali

2 armi speciali

Pacchetto di risorse extra in-game

Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica

Posa e pitture facciali speciali per modalità Foto

Colonna sonora digitale

Versione digitale della graphic novel The Sunhawk.

Ora come ora, insomma, non è prevista la possibilità di pre-ordinare una versione a tutti gli effetti su Blu-Ray del gioco, che anche nelle edizioni fisiche presentate rimane sempre un download digitale, probabilmente per non escludere gli utenti di PS5 Digital dai possibili interessati ad acquistare gli speciali cofanetti completi di statue e repliche dal mondo di gioco.

Nel frattempo, durante la Opening Night Live della Gamescom è stato reso noto ufficialmente che Horizon: Forbidden West arriverà sul mercato il 18 febbraio 2022.

Il gioco sarà il sequel diretto del precedente Horizon: Zero Dawn e porterà Aloy alla volta delle aree più occidentali del mondo in rovina, a confrontarsi con nuove macchine, nuove tribù e nuovi pericoli.