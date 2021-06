Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok confermati per PS4

Con un post su PlayStation Blog, Sony ha confermato che Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok avranno versioni PS4.

I due titoli, tra cui il seguito di God of War, erano stati annunciati soltanto per PS5 ma saranno disponibili anche per le console old-gen.

God of War Ragnarok è stato rinviato quest’oggi al 2022, dopo che era stato formalizzato per l’anno corrente (e solo su PlayStation 5).

Gran Turismo 7 aveva subito una sorte simile, venendo programmato per il 2021 e slittando poi al prossimo anno.

La notizia è arrivata quest’oggi con una comunicazione sorprendente su PlayStation Blog, dove ha preso parola il responsabile di PlayStation Studios, Hermen Hulst.

«Non puoi costruire una community di oltre 110 milioni di possessori di PS4 e poi abbandonarla, giusto? Penso che sarebbe una brutta notizia per i fan di PS4, e francamente non un buon affare», ha riconosciuto Hulst.

«Dove ha senso sviluppare un titolo sia per PS4 che per PS5 – per Horizon Forbidden West, il prossimo God of War, GT7 – continueremo ad esplorarlo. E se i possessori di PS4 vogliono giocare quel gioco, allora possono. Se vogliono andare e giocare la versione PS5, quel gioco sarà lì per loro».

È abbastanza irrituale che Sony stia fornendo annunci di questa portata soltanto con dichiarazioni tra le righe, come potete vedere, senza affermare chiaramente che titoli come Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok stiano arrivando su piattaforme che erano state precluse dal discorso finora.

«Ciò detto, è anche molto importante avere capolavori per PS5. Da qui lo sviluppo di Returnal e Ratchet che sono esclusivi per PS5», ha concluso sul tema l’ex Guerrilla Games.

Una giornata ricca di novità evidentemente presso la casa giapponese, dove si è chiuso un cerchio aperto con la conferma di Horizon Forbidden West come cross-gen.

In tempi non sospetti c’era già stata un’apertura per God of War Ragnarok su PlayStation 4 e adesso abbiamo la conferma.

Rispetto a GT Sport, Gran Turismo 7 dovrebbe essere invece un ritorno alle origini dell’IP motoristica amata dai fan storici di PlayStation.