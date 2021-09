Horizon Forbidden West, upgrade PS5 gratis? C’è una brutta sorpresa

Horizon Forbidden West è disponibile da oggi per il per-order, e Guerrilla Games ha anche pubblicato tutti i dettagli delle edizioni da collezione in arrivo.

Il sequel di Horizon Zero Dawn è uno dei titoli più attesi dai possessori di PS5, e il pre-order arriva propizio per chi vuole giocare le nuove avventure di Aloy.

Il primo capitolo, di recente, si è ritrovato a subire una piccola modifica, inaspettata, proprio a causa del sequel tanto atteso.

Del quale si è parlato di più, purtroppo, della fastidiosa polemica sull’aspetto di Aloy, da alcuni giudicato non adatto alla situazione.

Arriva purtroppo anche una brutta sorpresa per chi aspettava l’upgrade per PS5, un dietrofront francamente inaspettato che ci ricorda un po’ le scontrose vicende di Control Ultimate Edition in versione next-gen.

Dal PlayStation Blog italiano, che fa eco ovviamente all’annuncio della casa madre, arrivano tutti i dettagli delle edizioni limitate di Horizon Forbidden West, dei bonus per il pre-ordine, e delle modalità di aggiornamento a PS5.

Relativamente all’upgrade next-gen, l’amara novità è che non sarà più gratuito:

«Se effettuerai l’upgrade da PS4 a PS5, potrai trasferire i salvataggi da una piattaforma all’altra. Chi acquisterà le edizioni Digital Deluxe, Collector’s o Regalla Edition otterrà il programma Dual Entitlement per entrambe le versioni del gioco (PlayStation 4 e PlayStation 5)».

Come riportato anche dai colleghi di Push Square, si tratta di un chiaro cambio di rotta rispetto a quanto annunciato in passato.

In un vecchio post del PS Blog veniva chiaramente espresso che le versioni PS4 di Marvel’s Spider-Man Morales, Sackboy: A Big Adventure e Forbidden West avrebbero dato la possibilità agli utenti di usufruire dell’aggiornamento gratuito a PS5.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West arriverà nel corso del 2022, dopo un rinvio inaspettato (ma neanche troppo) comunicato di recente.

Per ordinare una vostra copia del gioco vi consigliamo di seguire la nostra notizia, dove vi consigliamo sempre il modo migliore per farlo.

Infine, trovate tutto quello che dovete sapere sul titolo di Guerrilla Games nella pagina dedicata, che aggiorniamo periodicamente.