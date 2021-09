Horizon Forbidden West: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Seguito dell’apprezzato Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West, sviluppato ancora una volta dai talentuosi ragazzi di Guerrilla Games, già conosciuti in precedenza per la serie di sparatutto in prima persona Killzone, vedrà ancora una volta come protagonista la bella Aloy mentre si troverà ad esplorare ambientazioni ancora più ricche e vaste del predecessore.

Dal punto di vista del gameplay, in Horizon Forbidden West presenterà alcune novità, come la possibilità di atterrare in planata grazie ad un inedito dispositivo olografico, ma torneranno alcuni elementi che hanno caratterizzato il primo capitolo, tra cui quello stealth.

La storia di Horizon Forbidden West vedrà la protagonista, Aloy, esplorare, come dice il nome stesso del gioco, l'”Ovest Proibito”, zona dove si trovano alcune tecnologie che sarebbero in grado di respingere una “piaga rossa” che sta “annientando la natura”.

In particolare, in Horizon Forbidden West avremo la possibilità di esplorare il mondo sottomarino, grande assente nel primo capitolo, a cui Guerrilla Games ha dedicato notevoli risorse, soprattutto per la realizzazione del comportamento dell’acqua.

Stando agli sviluppatori, la natura cross-gen di Horizon Forbidden West non limiterà assolutamente la produzione, che su PS5 potrà contare su tantissimi dettagli grafici aggiuntivi ed il supporto alle funzionalità del DualSense, audio 3D e caricamenti rapidissimi.

Horizon Forbidden West è attualmente in sviluppo per Playstation 5 e Playstation 4, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 18 febbraio 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

