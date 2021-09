Horizon: Forbidden West: quali edizioni includono il gioco in formato fisico?

Sony ha aperto ufficialmente i pre-ordini per il suo Horizon: Forbidden West, ma il videogioco in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4 ha tante edizioni differenti e si stanno creando alcune confusioni. Non tutte le edizioni, infatti, includono una copia fisica su Blu-Ray del gioco.

Ha destato clamore, ad esempio, il fatto che le edizioni da collezione includano tanti gadget e anche la Steelbook, ma non permettano di portare a casa il gioco su disco, facendo così in modo che non si creino grattacapi per chi dovesse comprarle ma possedesse magari una PS5 priva di lettore Blu-Ray.

Come orientarsi, allora, e quali edizioni effettivamente includono Horizon: Forbidden West in formato fisico? Quali invece hanno solo una copia digitale da scaricare su PlayStation Store? Facciamo rapidamente il punto per i nostri lettori.

La copertina di Horizon: Forbidden West in edizione standard

Quali edizioni di Horizon: Forbidden West includono il disco in formato fisico?

Standard edition : l’edizione standard, che trovate presso i maggiori rivenditori, include il disco in formato Blu-Ray, sia su PS4 che su PS5.

: l’edizione standard, che trovate presso i maggiori rivenditori, il disco in formato Blu-Ray, sia su PS4 che su PS5. Special Edition : la Special Edition, che comprende anche il mini-artbook e la Steelbook del gioco, include il disco Blu-Ray sia su PS4 che su PS5.

: la Special Edition, che comprende anche il mini-artbook e la Steelbook del gioco, il disco Blu-Ray sia su PS4 che su PS5. Collector’s Edition : la Collector’s Edizione non comprende il gioco su Blu-Ray, ma contiene la Steelbook e un codice digitale per riscattare il gioco.

: la Collector’s Edizione su Blu-Ray, ma contiene la Steelbook e un per riscattare il gioco. Regalla Edition : la Regalla Edition non comprende il gioco in formato Blu-Ray, ma contiene la Steelbook e un codice digitale da riscattare su PlayStation Store per scaricare il titolo.

: la Regalla Edition in formato Blu-Ray, ma contiene la Steelbook e un da riscattare su PlayStation Store per scaricare il titolo. Le edizioni digitali, ovviamente, non includono nessun tipo di bene fisico.

Riassumendo:

Edizione Gioco in formato fisico Gioco in formato digitale Steelbook Standard √ – – Special √ – √ Collector’s – √ √ Regalla – √ √ Standard Digital – √ – Digital Deluxe – √ –

Per tutti i dettagli su come eseguire il pre-ordine della copia che avete scelto, vi raccomandiamo al nostro articolo dedicato, che trovate linkato di seguito.

Horizon: Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022 su PS4 e PS5. L’edizione Standard del gioco non includerà nessuna forma di upgrade da PS4 a PS5: per poterne godere, sarà necessario acquistare almeno la Digital Deluxe Edition.