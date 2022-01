Lanciato nel 2018 (e nel 2022 su PC), God of War si è fatto apprezzare tanto dalla critica quanto dal pubblico, riuscendo addirittura a laurearsi come Miglior Gioco del 2018 ai The Game Awards – superando anche il favoritissimo, Red Dead Redemption 2. L’avventura di Kratos, che lasciava gli dei dell’Olimpo in favore di nuove scorribande nel mondo norreno, ha sempre colpito per la sua grande atmosfera, dove i giocatori possono decidere se concentrarsi prettamente sugli obiettivi principali, o se concedersi ad alcune attività extra.

Se la descrizione, detta così, sembra quella di un open world, sappiate che God of War non è puramente open world, ma è diviso in diverse regioni non lineari, nelle quali è possibile intrattenersi in diverse attività. Per questo, è un gioco che dura più degli episodi precedenti della saga, e probabilmente anche il futuro God of War: Ragnarok, in uscita nel 2022, seguirà lo stesso modello.

La longevità di God of War dipende molto dal vostro approccio

Per questo, stimare quanto dura God of War dipende dal vostro approccio. In media, coloro che si concentrano principalmente sulla storia principale possono completare la campagna in circa 20 ore.

Tuttavia, chi vuole dedicarsi anche ad alcune secondarie e a obiettivi facoltativi può arrivare ai titoli di coda del gioco impiegando qualcosa in più di 30 ore.

Infine, i completisti che vogliono esplorare tutto, scoprire ogni cosa e mettere da parte qualsiasi collezionabile, trattenendosi il più a lungo possibile nei regni norreni con Kratos e Atreus, troveranno contenuti per circa 50 ore di gioco.

Quanto durerà God of War durante la vostra run, insomma, dipenderà molto da come deciderete di viverla: andare spediti sulle sole missioni di campagna non sarà affatto proibitivo anche per chi ha poco tempo e vuole solo scoprire le vicende di Kratos e Atreus, mentre chi ama esplorare potrà avere un po’ di pane per i suoi denti.