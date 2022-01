Ci sono sicuramente alcuni nomi, all’interno della mitologia norrena, che suonano più familiari di altri. È anche il caso di Asgard, che viene spesso citato da canzoni, film e produzioni mediali dedicate al mondo vichingo. E anche God of War non poteva essere un’eccezione.

I videogiocatori del titolo uscito nel 2018 su PS4 e nel 2022 hanno notato, infatti, che tra i nove regni presenti nella mappa del gioco figura anche il suddetto regno di Asgard, ma sono in tanti a domandarsi come sia possibile riuscire ad arrivarci.

Se, infatti, molti regni si sbloccano via via che si procede con l’avventura di Kratos e Atreus, nel caso di Asgard la cosa sembra decisamente più spinosa, perché senza riferimenti il giocatore difficilmente può comprendere se e cosa debba fare, in particolare, per avere accesso a questo regno. Purtroppo, non abbiamo buone notizie.

Asgard sarà accessibile solo in God of War: Ragnarok

Come sbloccare Asgard in God of War

Sebbene in molti fan avessero sperato potesse trattarsi di un contenuto aggiuntivo destinato a qualche futuro DLC, infatti, in God of War non è possibile sbloccare Asgard.

Il regno, per tutta la durata del gioco, rimane inaccessibile e, quando provate a selezionarlo, ricevete un messaggio che vi spiega come sia stato bloccato preventivamente da Odino, che impedisce l’accesso a chiunque e rende non funzionale la runa preposta ai viaggi.

Se, tuttavia, la risposta a come sbloccare Asgard in God of War è che non c’è davvero un modo, la buona notizia è che Asgard sarà presente in God of War: Ragnarok, il prossimo videogioco di Sony Santa Monica in uscita nel 2022. Negli scorsi mesi, infatti, gli sviluppatori hanno già confermato che il nuovo titolo permetterà di esplorare tutti i nove regni presenti sulla mappa di Kratos, compresi quelli che nel gioco precedente rimanevano bloccati e misteriosi – proprio come accadeva per Asgard.