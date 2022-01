Il mondo che potete esplorare all’interno di God of War si ispira dichiaratamente alla mitologia norrena, dopo che gli episodi precedenti avevano scorrazzato per la mitologia dell’epoca classica. Ecco perché chi ha praticità con questa cultura e i suoi costumi, sicuramente avrà già sentito nominare diversi dei regni che Kratos e Atreus visiteranno nel loro viaggio.

Tra questi figura anche Jotunheim, la casa dei giganti, che è una delle destinazioni dei nostri protagonisti all’interno di God of War. Ma come sbloccare Jotunheim all’interno del gioco? E, soprattutto, c’è un modo per tornarci anche dopo aver fatto quello che dovevamo fare qui?

Trovate le risposte nella nostra guida.

Come sbloccare Jotunheim in God of War

Per quanto riguarda come si arrivi a Jotunheim, sappiate che è una tappa fondamentale della storia del gioco, quindi non c’è modo che vi perdiate il regno per strada – come potrebbe accadere invece con ambientazioni opzionali, come Niflheim – a cui abbiamo dedicato una guida specifica.

In sintesi, insomma, seguite la campagna e gli obiettivi principali di God of War e, prima o poi (no, non vi spoileriamo quando) il gioco vi porrà l’obiettivo di raggiungere Jotunheim. Completate le task assegnate per riuscirci per procedere verso questo importante regno.

Si può tornare a Jotunheim in God of War?

In questo caso la risposta è purtroppo negativa. Una volta completato il gioco, non potete tornare a Jotunheim e la porta di accesso a questo regno risulterà inaccessibile e sbarrata.

Poco male, però, perché considerando che non è più accessibile è evidente che Sony Santa Monica non ci avesse pianificato nient’altro di extra da fare, al di là di quello che farete durante la campagna del gioco. Probabile che ci si torni in God of War: Ragnarok, però, considerando che Santa Monica ha già confermato che vedremo tutti i nove regni nel prossimo gioco della saga.