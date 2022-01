Difficoltà consigliata in God of War: guida alle difficoltà

Ci sono videogiocatori che giocano per scoprire una storia, altri che amano sia la storia che venire messi in discussione da una sfida. E altri ancora che, infine, vogliono affrontare dei combattimenti che siano in grado di metterli duramente alla prova. God of War, con i suoi livelli di difficoltà, prova ad accontentare tutti.

Quando cominciate il vostro viaggio all’interno del gioco di Sony Santa Monica, dal 2022 disponibile anche su PC, infatti, potete scegliere tra quattro diversi livelli di difficoltà. Ma qual è la difficoltà consigliata?

Come sempre, la risposta dipende da cosa state cercando. Vediamo, quindi, cosa potete aspettarvi dai diversi livelli di difficoltà del gioco nella nostra guida.

Difficoltà consigliata in God of War

Quando avviate la vostra partita in God of War è possibile scegliere tra quattro diverse difficoltà, che richiedono un impegno crescente. Nello specifico, le vediamo di seguito.

Raccontami una storia

Si tratta della difficoltà più bassa, corrispondente al livello Facile. In questo caso, non affronterete mai sfide particolarmente proibitive, subirete pochi danni e ne farete tanti duranti i combattimenti. Inoltre, i nemici vengono storditi più rapidamente dai vostri colpi, sono meno aggressivi e subiscono più danni anche dall’Ascia del Leviatano lanciata dalla distanza.

Si tratta della scelta ideale per chi vuole vivere la storia di Kratos e Atreus senza essere agile con i giochi d’azione o senza doversi preoccupare troppo dell’aspetto di gameplay legato a combattimenti e boss fight. Da selezionare solo se non volete affaticarvi troppo ma volete mettervi in pari con la trama del gioco.

Se volete concentrarvi sulla storia, questa è la difficoltà ideale

Esperienza equilibrata

È il corrispondente della difficoltà Normale. In questo caso, il gioco è esattamente come è stato immaginato dagli sviluppatori: subirete quindi danni e status in modo bilanciato, non semplificato. Arrecherete danni ai nemici, inoltre, in modo anche in questo caso equilibrato, trovandovi di fronte sia a una storia da vivere che a una sfida da affrontare che richiederà impegno, ma che non diventerà mai particolarmente proibitiva.

Cercatore di sfide

È il corrispondente della difficoltà Difficile ed è il primo livello di difficoltà pensato per chi predilige la sfida all’avventura che narra una storia via via. In questo caso, infatti, i nemici vi arrecheranno più danni del solito e saranno sempre lievemente più potenti di Kratos. Inoltre, avranno anche 50 punti salute extra rispetto alle precedenti difficoltà, e una statistica di difesa più alta – che renderà più complesso mettere a segno dei danni significativi con i vostri colpi.

I vostri avversari, oltretutto, non solo faranno più danni, ma saranno anche particolarmente aggressivi, pronti a scagliarsi contro di voi. Come se non bastasse, anche il tempo di caricamento dei vostri attacchi speciali sarà dilatato. Da selezionare solo se cercate una sfida significativa e siete pratici di giochi action.

Un vero God of War

Come suggerisce il nome, parliamo del livello di difficoltà Estremo, raccomandato solo a chi davvero ha grandissima dimestichezza con i giochi d’azione incentrati sui combattimenti in tempo reale e ama essere messo alla prova.

Dovrete avere riflessi impeccabili e non potrete cambiare difficoltà durante l’avventura, quindi se rimarrete bloccati in uno scontro perché troppo difficile l’unica opzione sarà continuare a impratichirvi per riuscire a superarlo.

I contrattacchi dei nemici saranno praticamente letali, sarà difficile stordirli, avere un livello più alto di loro darà vantaggi minimi e anche i vostri movimenti saranno più precisi che mai, senza aiuti di sorta. Realizzammo ai tempi del lancio del gioco su PS4 una speciale guida su questa specifica difficoltà, che potete trovare a questo link.