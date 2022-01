Vi abbiamo già raccontato nelle nostre guide che God of War può darvi del filo da torcere nei suoi scontri, soprattutto ai livelli di difficoltà più alti. Ecco perché è una buona idea capire come aumentare la vita, in modo tale da poter subire più danni e poter stare un po’ più tranquilli mentre si affrontano i nemici. Vale la pena sottolineare che avere tanta vita non è utile, se non migliorate la vostra capacità di subire danni e non sviluppate la forza di Kratos.

Ma, a parte questo, come fare e quali sono i metodi più efficaci? Trovate tutte le risposte nella nostra guida.

Come aumentare la vita in God of War

Ci sono in realtà diversi metodi per aumentare la barra vitale di Kratos in God of War. Il primo è sicuramente rappresentato dal concentrarvi sulle Mele di Idunn. Questo collezionabile è ottenibile completando alcuni puzzle sparsi per tutta Midgard: di solito, si trovano dei forzieri con tre serrature, ed è necessario rompere determinati sigilli (o suonante delle campane) – uno per ciascuna delle serrature ancora chiuse.

Accumulando tre mele, potete allungare la barra vitale del vostro protagonista. I puzzle, tuttavia, procedendo con il gioco si fanno un po’ più complicati e saranno meno basilari dei primi: più avanti sarete, più dovrete aguzzare la vista per trovare i punti di interesse che apriranno gli scrigni contenenti le Mele di Idunn.

Un altro metodo per aumentare la vita in God of War è rappresentato dall’equipaggiamento. Dotando Kratos di un’armatura migliore – sia per il petto, che per il busto che per i polsi – potete aumentare anche la sua Vitalità, e con essa il valore della barra vitale.