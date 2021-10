CD Projekt RED fa con calma: rinviati al 2022 Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 next-gen

La notizia sembrava nell’aria e alla fine è arrivata: Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt arriveranno su PlayStation 5 e Xbox Series X solamente il prossimo anno, e non più nel 2021.

Le due versioni next-gen (o current-gen, se preferite) dei giochi di ruolo di CD Projekt erano state inizialmente calendarizzate già per quest’anno, ma via via non avevano trovato la loro finestra di lancio ed era emersa la possibilità che potessero slittare. Possibilità che si è concretizzata proprio in queste ore.

Come riportato dall’analista ed esperto di mercato Daniel Ahmad, infatti, CD Projekt ha diramato una nota per i suoi investitori, attraverso la quale ha fatto sapere di aver deciso di posticipare entrambi i progetti.

Nel caso di Cyberpunk 2077, l’uscita è ora prevista per il primo quarto del 2022 (tra gennaio e marzo).

Per The Witcher 3: Wild Hunt, invece, l’appuntamento è per il secondo quarto del 2022 (tra aprile e giugno).

Cyberpunk 2077 next gen is Q1 2022 The Witcher 3 next gen is Q2 2022 pic.twitter.com/A9nPalWgpl — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 20, 2021

Nella nota integrale leggiamo:

CD Projekt S.A. vuole fornire un aggiornamento in merito ai piani per la pubblicazione per il 2021, per quanto riguarda l’uscita di versioni di Cyberpunk 2077 e di The Witcher 3 su console di prossima generazione (Xbox Series X|S e PlayStation 5). La board di gestione della compagnia pertanto annuncia che, in base alle raccomandazioni fornite dalle persone che stanno supervisionando lo sviluppo, ha deciso di fornire ulteriore tempo a entrambi i progetti. La compagnia intende ora pubblicare la versione next-gen di Cyberpunk 2077 nel primo quarto del 2022, e la versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt nel secondo quarto del 2022.

Appare chiaro, insomma, che dopo il gigantesco inciampo del lancio di Cyberpunk 2077, semplicemente impresentabile su PlayStation 4 e Xbox One, la casa polacca voglia ben guardarsi dall’affrettare il porting sulle nuove console tanto del suo più recente open world, quanto del suo amatissimo gioco di ruolo con protagonista Geralt di Rivia.

Cyberpunk 2077... su PC

A proposito di quest’ultimo, era stato già reso noto che questa versione del gioco, completa di DLC, includerà anche qualche piccola chicca aggiuntiva dedicata alla serie TV di The Witcher, già rinnovata per una terza stagione.

Per quanto riguarda invece Cyberpunk 2077, il gioco continua a ricevere aggiornamenti per correggerne le performance: nel nostro approfondimento vi abbiamo mostrato da vicino com’è la situazione su PS4 con gli ultimi update.

Aggiornamento, ore 17.46

È arrivato anche l’annuncio ufficiale di CD Projekt, come potete leggere di seguito, che conferma le date anticipate agli investitori e l’aver assecondato i suggerimenti dei supervisori dello sviluppo.