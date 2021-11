Cyberpunk 2077 sta avendo la sua redenzione (su una sola piattaforma)

L’uscita di Cyberpunk 2077 rimarrà sicuramente impressa nella storia, seppure per i motivi sbagliati, visto che il titolo di CD Projekt RED è stato pesantemente criticato a causa di una versione old-gen decisamente inaccettabile.

Nonostante il gioco includesse anche l’interpretazione di un attore come Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand, ha poco è servito per colmare le varie lacune e i bug di percorso.

In attesa che gli aggiornamenti next-gen del titolo arrivino il prima possibile, ossia nel 2022, sembra ora che il gioco abbia però trovato il suo momento del riscatto, specie per quanto riguarda una piattaforma su cui il gioco è disponibile.

Come riportato anche da DualShockers, grazie al rilascio di frequenti aggiornamenti, gli sviluppatori sono riusciti a risolvere un gran numero di problemi, tanto che ora il gioco è stato sommerso da recensioni positive su Steam.

Infatti, le recensioni complessive del gioco hanno ora una valutazione Mostly Positive, il che è un enorme miglioramento rispetto a ciò che abbiamo visto al lancio.

Il Quest Director di Cyberpunk 2077, Paweł Sasko, ha twittato una foto con le recensioni, ringraziando i giocatori per la fiducia ritrovata.

Vero anche che i saldi del Black Friday di Steam hanno spinto un buon numero di utenti ad avvicinarsi nuovamente al gioco, dopo i mesi tumultuosi vissuti in precedenza dal titolo di CDPR.

Last days #Cyberpunk2077 received a flood of very positive reviews on Steam from the new players

You can’t imagine what it means to me pic.twitter.com/bz3xElKixT

— Paweł Sasko (@PaweSasko) November 25, 2021