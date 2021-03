Cyberpunk 2077, sviluppatore lascia CD Projekt: aveva ricevuto minacce di morte

I problemi di CD Projekt RED, dopo il disastroso lancio della versione old-gen di Cyberpunk 2077, sembrano non voler finire mai.

Poche ore fa, Andrzej Zawadzki ha annunciato via Twitter di aver abbandonato la compagnia dopo ben 8 anni di lavoro all’interno del team di sviluppo.

Più nello specifico, Zawadzki è stato lead gameplay designer di Cyberpunk 2077, oltre ad aver lavorato anche ai precedenti progetti dello studio polacco (incluso The Witcher).

Poco sotto, il tweet dello sviluppatore (via PC Gamer):

After almost 8 years, my time at CDPR has come to an end. It's time for the new adventure.

To every person I've met on the way – thank you :) It was an honor and pleasure.

See you around :) pic.twitter.com/Hts3TE9VzW

— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) March 22, 2021