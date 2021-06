Cyberpunk 2077 torna su PS Store, ma restano “problemi con PS4”

CD Projekt ha ufficializzato il ritorno da oggi di Cyberpunk 2077 su PlayStation Store, dove il gioco è nuovamente acquistabile.

Lo shooter RPG della casa polacca ha avuto un lancio tribolato e in modo particolare sulle piattaforme PlayStation.

I giocatori ricorderanno che era stato addirittura rimosso da PlayStation Store lo scorso dicembre, sollevando dubbi sulle procedure per la certificazione.

«Cyberpunk 2077 è di nuovo disponibile sul PlayStation Store!», ha annunciato trionfante lo sviluppatore ed editore sui social e in un comunicato inviato alla stampa.

CD Projekt raccomanda però di «giocarlo su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5», come segnalato anche da Sony la scorsa settimana.

Viene confermato che una patch per le console next-gen sarà disponibile “nella seconda metà del 2021”, ma intanto si raccomanda di non giocare su PS4 base per la performance ottimale:

«Gli utenti potrebbero ancora riscontrare dei problemi di prestazioni con la versione PS4 del gioco mentre continuiamo a rilasciare aggiornamenti per migliorare la stabilità su tutte le piattaforme. Potete avere la migliore esperienza di gioco su PlayStation, giocando su PS4 Pro e PS5».

Una comunicazione inusuale, come del resto tutte quelle cui abbiamo assistito sulla vicenda fino al ritorno pochi giorni fa sul negozio online di Sony.