Cyberpunk 2077 su console costa caro a CD Projekt: crollo del 29% in Borsa

È sicuramente il tema videoludico più dibattuto di queste ore: Cyberpunk 2077 è uscito dopo un’eternità di attesa e numerosi rinvii, ma prima di vederlo girare al massimo della potenzialità anche su Xbox One e PlayStation 4 servirà ulteriore tempo – e qualche patch, decisamente. Come ha evidenziato il nostro Paolo in questo approfondimento, e come messo in mostra anche dai numeri di Digital Foundry, il titolo di CD Projekt RED sulle console base della vecchia generazione è funestato da problemi che riguardano soprattutto una risoluzione che scala in modo estremamente aggressivo (si arriva anche a 720p), con un frame rate che scende anche sotto i 20 fps nei momenti più concitati di Night City.

Il team polacco ha fatto sapere di essere al lavoro per realizzare delle patch imminenti che possano migliorare la situazione, ma nel frattempo sta subendo un contraccolpo importante in Borsa – nonostante i numeri impressionanti dei pre-order e del primo giorno.

Come messo in evidenza dai colleghi statunitensi di IGN e da GamesIndustry, infatti, CD Projekt RED ha visto in queste ore un calo del 29% per il valore delle sue azioni, probabilmente collegato alle segnalazioni delle testate specializzate in merito ai difetti del gioco su console – con anche i giocatori che, sui social, hanno pubblicato testimonianze della resa del gioco sulle loro piattaforme.

Cyberpunk 2077 è disponibile dal 10 dicembre

In precedenza CD Projekt aveva avuto dei cali anche in seguito ai report che avevano parlato del fenomeno del crunch presso i suoi studi, soprattutto dopo che era stato assicurato che la pratica sarebbe stata messa ai margini.

Rimaniamo in attesa di ulteriori novità da riferirvi sugli aggiornamenti in arrivo, che dovranno fare in modo che il gioco somigli il più possibile a quello di grandissimo valore – anche nella componente tecnica, già raffinata con diversi update – di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, dopo averlo analizzato su PC.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Stadia (dove ha ottime performance). Le copie console daranno diritto all’upgrade gratuito su PS5 e Xbox Series X|S, quando la versione next-gen vera e propria uscirà, nel 2021: per ora, potete giocarci anche sulle nuove console, ma ricordate che si tratta ancora di un’esperienza in retrocompatibilità pensata per la vecchia generazione.