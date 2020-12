Cyberpunk 2077 su PS4 non si avvicina a 1080p, da correggere anche il frame rate

Era già evidente anche a occhio nudo, ma sono arrivate anche le conferme degli sguardi più ravvicinati e analitici: nelle scorse ore il nostro Paolo ha messo alla prova Cyberpunk 2077 su console, raccomandandovi di aspettare per vedere come miglioreranno le sue performance rispetto allo stato attuale, che necessita assolutamente di trovare maggior stabilità.

I sempre zelanti e attenti ragazzi di Digital Foundry hanno, intanto, sottoposto il gioco alla loro disamina, svelando numeri alla mano come si comporti Cyberpunk 2077 su PS4 e su PS4 Pro. Il risultato è deludente e necessita quanto prima degli aggiornamenti già promessi e definiti come imminenti da CD Projekt RED, che aspettiamo di toccare con mano.

Cyberpunk 2077 su PS4: risoluzione

Se avete avuto la sensazione che Cyberpunk 2077 su PS4 non raggiungesse il full HD, è perché è così: come evidenziato dall’analisi di Digital Foundry, infatti, il gioco gira a 900p dinamici, che si adattano a seconda dell’occorrenza (si tratta di un’immagine 1600×900) su PS4 base, con discese a 720p nelle aree aperte di Night City che potrebbero mettere più alla prova l’hardware.

Ci sono, purtroppo, tantissimi artifici che tentano di migliorare l’immagine, ma che nel complesso la rendono sgranata e fumosa (provate a disattivare la grana pellicola e l’aberrazione cromatica, a tal proposito). Secondo Digital Foundry, ora come ora il gioco su PS4 base ha l’aspetto di «un porting per Switch», e viene evidenziato che ha infatti gli stessi compromessi che richiedeva The Witcher 3: Wild Hunt sulla console ibrida di Nintendo.

Su PS4 Pro il gioco in compenso supera i 1080p, arrivando a una dimensione massima dell’immagine di 1188p (2112×1188), anche in questo caso dinamici e adattabili a seconda della situazione. Si tratta del 50% di un pannello 4K, ma ci sono momenti in cui cala a 972p (1728×972), anche in questo caso sotto i 1080p, quando le cose si fanno più dettagliate. Secondo Digital Foundry «la resa è buona su un pannello 1080p».

Viene anche precisato che anche su PS4 Pro non c’è niente di 4K: nemmeno l’interfaccia va in output in 4K, fermandosi a 1080p.

Cyberpunk 2077 su PS4: frame rate

Per quanto riguarda il frame rate, la situazione è purtroppo estremamente instabile. Il gioco mira ai 30 fps, ma non riesce a mantenerli pur avvicinandosi a quella soglia: ci sono diverse scene in cui gira tra i 27 e i 30 fps, mentre quando si guida su PS4 base le cose si complicano e ci sono cali anche a 20-21 fps. Peggio ancora se si innescano sparatorie o scene d’azione nella città aperta, con il gioco che cala tra i 15 e i 16 fps, rendendo percepibili i singhiozzi tecnici e difficoltoso godere dell’esperienza ludica.

Cyberpunk 2077 su Xbox Series S, per raffronto

Va molto meglio negli scenari al chiuso rispetto agli esterni di Night City, con il frame rate che riesce abbastanza sensatamente a stare tra 28 e 30 fps, sempre su PlayStation 4 standard. Peggio, invece, in caso di locali affollati, dove gli NPC che necessariamente li popolano fanno scendere la conta del frame rate anche a 22 fps.

I 30 fps stabili non vengono tenuti neanche su PS4 Pro: nelle sequenze di guida il gioco cala fino a 21 fps, segnala Digital Foundry, mentre nella sequenza di battaglia che calava a 15 fps su PS4 standard abbiamo cali fino a 18 fps. L’esperienza regge comunque «in modo molto più consistente» rispetto alla console base, assicurano gli esperti, che sottolineano come le performance sono in linea con gli altri giochi open world della generazione di riferimento.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia (dove ha ottime performance). Il titolo uscirà con delle versioni specifiche anche su PS5 e Xbox Series X|S (per ora è in retrocompatibilità), ma non prima di una data non precisata nel 2021. In attesa degli aggiornamenti, di cui vi riferiremo tutto appena ci saranno notizie, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alla nostra video recensione che analizza il gioco nella strabordante offerta ludica che ha da darvi – nell’attesa che quella tecnica tenga il passo anche su console.