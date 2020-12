Cyberpunk 2077 da record: single-player più giocato al lancio su Steam

Cyberpunk 2077 ha battuto il precedente record come titolo single-player più giocato al lancio su Steam.

Lo shooter RPG di CD Projekt RED è stato giocato infatti da oltre un milione di utenti connessi simultaneamente sulla piattaforma di digital delivery firmata Valve.

Questo vuol dire che il precedente record, che apparteneva a Fallout 4, è stato molto più che raddoppiato.

Cyberpunk 2077 è disponibile soltanto dall’1:00 di questa mattina e ha avuto un picco di 1.003.264 giocatori connessi nello stesso momento.

Fallout 4, invece, si era fermato ad “appena” 472.962 quando è stato lanciato da Bethesda nell’ormai lontano 2015.

Considerando che su PC il gioco è stato lanciato in contemporanea anche su GOG, Epic Games Store, GeForce Now e Google Stadia, il numero di utenti ora a Night City è sensibilmente più elevato di questa stima.

Senza tenere in conto, ovviamente, le versioni per PlayStation 4 e 5 e Xbox One, Series X e S, con queste ultime che possono godere anche di un frame rate sbloccato in esclusiva su console.

Non abbiamo ancora dati di vendita ma, di questo passo, non dovrebbe tardare ad arrivare una comunicazione ufficiale per sottolineare il successo del day one.