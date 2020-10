CD Projekt RED paga i dipendenti $430 al mese, ma il crunch su Cyberpunk 2077 “non è così male”

In una call con gli investitori, il co-CEO di CD Projekt Adam Kicinski ha rivelato che il crunch su Cyberpunk 2077 «non è così male» com’è stato dipinto dalla stampa.

Kicinski ha spiegato agli azionisti che questo è «un caso che è stato sollevato dai media, e alcune persone hanno fatto un forte crunch, ma una grande parte del team non sta facendo affatto crunch dal momento che hanno finito il loro lavoro».

«Perlopiù è una questione che riguarda la QA e gli ingegneri, i programmatori – ma non è così forte. Ovviamente, sarà esteso un po’, ma abbiamo feedback dal team, loro sono contenti riguardo alle tre settimane di lavoro extra, quindi non vediamo alcuna minaccia riguardo al crunch», ha aggiunto Kicinski, secondo cui, come riporta PC Gamer, il crunch «non è così male – e non lo è mai stato».

Nonostante tutti questi straordinari, ad ogni modo, è stato impossibile a quanto pare evitare l’ennesimo rinvio di Cyberpunk 2077, stavolta al 10 dicembre.

CD Projekt aveva promesso che non avrebbe più fatto ricorso agli straordinari disumani delle sue precedenti produzioni ma, a quanto pare, questi sarebbero partiti almeno nell’aprile del 2019 e stanno dichiaratamente proseguendo a spron battuto.

So can I now share that i earned $430 monthly for full time work on facial animations on That Great Game 3 in That Great Company That Totally Treats Their Passionately Crunching Employees Fairly

Too soon? Ok

— Ghoulstar (@outstarwalker) October 27, 2020