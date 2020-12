Ma Cyberpunk 2077 su Google Stadia invece come va?

Mentre tutti chiacchieriamo di come Cyberpunk 2077 renda su PC (la versione che trovate trattata anche tecnicamente nella nostra video recensione) e di come si comporti sia in retrocompatibilità sulle nuove console che sulle vecchie, c’è una ulteriore domanda a cui trovare risposta: come si comporta Cyberpunk 2077 su Google Stadia?

A partire da oggi, infatti, il titolo di CD Projekt RED è disponibile anche su Google Stadia, con le performance che sono quindi affidate interamente al calcolo in cloud – e non alla macchina su cui decidete di riprodurre il gioco. Il collega Tom Warren del sito The Verge ha messo alla prova il titolo sul servizio nella nuvola, e ha rilevato che le performance sono assolutamente apprezzabili.

Cyberpunk 2077 su PC

Il gioco, infatti, al di là della resa buona al colpo d’occhio, ha anche la possibilità di scegliere tra una modalità Qualità, che favorisce l’immagine in sé rispetto al frame rate, e una Performance – che rinuncia a qualche dettaglio in termini di densità della popolazione di Night City in favore del massimo possibile degli fps. Potete vedere il video catturato da Warren a questo link, o in embed di seguito.

Cyberpunk on Stadia looks good. There's also performance and quality modes pic.twitter.com/LmzMnDpyV4 — Tom Warren (@tomwarren) December 10, 2020

Per giocare su Stadia potete acquistare Cyberpunk 2077 a questo link al costo di 59,99€ per il singolo prodotto. Una volta acquistato, potrete giocare su qualsiasi schermo – sia quello di un PC, sia un tablet, sia lo smartphone, sia la vostra smart TV, con il supporto di un controller come quello Stadia (ma non necessariamente quello).

