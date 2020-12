Cyberpunk 2077, CD Projekt: grazie per la fiducia, siamo al lavoro per le patch

Dopo anni e anni di attesa, la data di oggi è finalmente quella del lancio di Cyberpunk 2077 in tutto il mondo: il nostro Domenico vi ha mostrato le prime dieci ore di gioco su PC nella giornata di mercoledì, dopo aver firmato la ricca video recensione del gioco, ma per quanto riguarda l’edizione console (non inviata per le review dal publisher) si stanno generando diverse polemiche.

Al di là del fatto che la vera edizione next-gen arriverà solo nel 2021, mentre su PS5 e Xbox Series X ora come ora si giocherà la versione in retrocompatibilità per PS4 e Xbox One, molti utenti lamentano crash, glitch di diverso genere e una generale povertà nelle performance, con una Night City semi-deserta, texture che caricano lentamente e cali di frame rate piuttosto vistosi. Stiamo noi stessi analizzando la situazione su tutte le piattaforme e ve ne renderemo conto quanto prima, ma intanto CD Projekt RED non sta ignorando le lamentele.

Cyberpunk 2077 su PC

Con un post sulla pagina Facebook ufficiale del gioco, la casa polacca scrive:

Siamo davvero onorati che tanti di voi si siano fidati di noi e abbiano deciso di supportare Cyberpunk 2077 prima dell’uscita! Il viaggio è appena iniziato e stiamo lavorando duramente sulle imminenti patch e aggiornamenti del gioco. Ci vediamo a Night City!

Sembrerebbe lecito, quindi, aspettarsi a strettissimo giro ulteriori aggiornamenti che vadano a migliorare le condizioni tecniche del gioco, che risulta estremamente godibile su PC, ma non altrettanto sulle console base (soprattutto PS4 e Xbox One “lisce”, ossia né Pro ne One X).

Una situazione di inciampi tecnici si verificò in effetti anche all’uscita di The Witcher 3: Wild Hunt, che venne migliorato via via con delle patch correttive. Ci aspettiamo che CD Projekt RED possa fare lo stesso con Cyberpunk 2077, per non rischiare di deludere i milioni di appassionati che hanno dimostrato con moneta sonante la loro fiducia nella casa polacca.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Stadia – su console, è giocabile anche su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità, con la copia old-gen che darà diritto al download gratuito di quella propriamente next-gen, in arrivo solo nel 2021. Avete già letto la nostra guida a tutti i dettagli e alla storia di Night City, prima di tuffarvi nel mondo di gioco?