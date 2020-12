Le vendite della versione digitale di Cyberpunk 2077 sono davvero incredibili

Oggi, 10 dicembre, è il giorno dell’uscita di Cyberpunk 2077, nuovo e atteso titolo di CD Projekt RED (autori di The Witcher 3: Wild Hunt).

In gioco è stato reso disponibile da meno di 24 ore e già il team di sviluppo ha deciso di divulgare alcuni dati di vendita davvero sorprendenti da condividere con il suo pubblico.

Stando a quanto rivelato dallo sviluppatore polacco via Twitter, Cyberpunk 2077 ha fatto registrare oltre 8 milioni di preordini. Ma non solo: CD Projekt ha anche condiviso alcuni numeri che ci permettono di farci un’idea sommaria di quanto stia vendendo il gioco a poche ore dal rilascio ufficiale.

https://twitter.com/CDPROJEKTRED_IR/status/1336941257965375489

Sembra infatti che il titolo abbia letteralmente sbancato in versione digitale, visto che solo il 26% delle vendite del gioco sarebbe da attribuire alle copie in formato fisico (il che significa che il rimanente 74% è invece relativo alle edizioni Steam, GOG, PlayStation Store e Microsoft Store).

Stamane vi avevamo già riportato la notizia secondo la quale Cyberpunk 2077 ha stracciato il precedente record come titolo singleplayer più giocato al lancio su Steam, facendo registrare nientemeno che un milione di utenti connessi simultaneamente sulla piattaforma Valve.

Nella nostra analisi tecnica pubblicata durante la giornata di oggi sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo inoltre spiegato nel dettaglio le problematiche tecniche emerse nella versione per console (vale a dire PS4 e Xbox One), funestate da vari bug più o meno gravi.

Cyberpunk 2077 è acquistabile a partire dalla giornata di oggi su console PlayStation 4, Xbox One e PC, inclusa una versione per Google Stadia. Le edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono invece attese al varco nel corso del prossimo anno (al momento non è stata resa nota una data di rilascio ufficiale per le due versioni next-gen).