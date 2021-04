Battlefield 6 salta su PS4 e Xbox One? Sarebbe esclusiva next-gen

Il reveal ufficiale di Battlefield 6 non è ancora avvenuto e i fan dello sparatutto di DICE sono in trepidante attesa.

Le indiscrezioni sul titolo (che dovrebbe chiamarsi semplicemente Battlefield) continuano a susseguirsi e, stando a quanto affermato da Jeff Grubb, il gioco potrebbe essere svelato prima dell’E3.

Sembra che il titolo avrà un setting narrativo futuristico che ci permetterà di usare un arsenale coerente al contesto, offrendoci la possibilità di distruggere intere città.

Secondo alcune voci il gioco sarebbe inoltre un soft reboot di un altro amatissimo capitolo della saga pubblicata da EA.

Tom Henderson, insider al centro delle più importanti anticipazioni sul titolo, come quella che vedrebbe il Giappone tra le ambientazioni, in un post su Twitter è tornato a esprimersi sull’argomento, condividendo un’interessante considerazione sul lancio dell’atteso sparatutto.

In other news, I still have yet to hear anything concrete that #BATTLEFIELD will come to past gen consoles. Theory – It indicates to me that it probably won't and the biggest reason #BATTLEFIELD will come to the Xbox Game Pass on day 1 is to boost up player numbers.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 15, 2021