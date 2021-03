Need for Speed salta il 2021 (per colpa di Battlefield)

Electronic Arts ha deciso che il prossimo capitolo della serie Need for Speed salterà a più pari il 2021, visto che lo studio di sviluppo Criterion Games è stato chiamato a lavorare spalla a spalla con EA DICE per il nuovo Battlefield, atteso su PlayStation 5 e Xbox Series X questo autunno.

In un’intervista, EA ha sottolineato che non si tratta di una cancellazione, né del fatto che il franchise di NfS goda di pessima salute. Laura Miele, chief studios officer di Electronic Arts, ha riferito a Polygon che la pandemia e l’acquisizione di Codemasters (che permetterà al colosso americano di avere in canna almeno un racing game per la fine dell’anno) hanno permesso a Criterion di “spostarsi” su un altro progetto, almeno temporalmente.

[Battlefield] sta venendo su alla grande, il team ha lavorato duramente, l’anno scorso ha spinto al massimo e sì, abbiamo lavorato da casa. Sicuramente è difficile creare giochi in smart working e il team di [EA DICE] è sicuramente un po’ stanco. Abbiamo un grande gioco e un incredibile potenziale con il nuovo capitolo della serie di Battlefield.

Electronic Arts ha specificato agli investitori che Need for Speed ​​e Battlefield avrebbero ricevuto nuovi capitoli next-gen entro marzo 2022. In particolare, l’ultimo Battlefield 5 è uscito nel 2018, ambientato durante la seconda guerra mondiale.

Lo scorso autunno, Criterion ha invece lanciato un’edizione rimasterizzata del famoso Need for Speed: Hot Pursuit del 2010. Il team ha già supportato DICE con Star Wars Battlefront (2015) e Battlefront 2 (2017), oltre ad aver sviluppato la modalità battle royale Firestorm per Battlefield 5.

Battlefield 6, non ancora svelato ufficialmente (ma che, pare, dovrebbe permetterci di distruggere intere città), dovrebbe in ogni caso vedere la luce entro la fine di quest’anno, con molta probabilità su PS5, Xbox Series X|S e PC.