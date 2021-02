Insider sospeso da Twitter dopo i leak di Battlefield 6: era tutto vero?

Tom Henderson, noto insider, si è visto sospendere il suo account Twitter in seguito agli ultimi leak legati a Battlefield 6.

Henderson ha condiviso diverse informazioni e video su Call of Duty e sul prossimo capitolo della serie EA, ma sembrerebbe essere stata quest’ultima ad essersi mossa in via ufficiale per evitare ulteriori fughe di notizie.

L’insider non ha divulgato da dove sia arrivata la richiesta di una sospensione sui social ma ha confermato che gli sono stati segnalati dei tweet specifici da rimuovere prima di poter recuperare il suo account originale e che ha fatto lo stesso su YouTube per evitare che anche quel canale abbia la stessa sorte.

Gli utenti che lo seguono su YouTube hanno notato che si tratta dei video incentrati proprio su Battlefield 6, il che lascia immaginare che le informazioni che vi erano contenute fossero reali.

Come riassunto da GamesRadar+, i particolari emersi dai report di Henderson sono molto specifici e sembrano andare in una direzione simile a quella del concorrente Call of Duty.

Battlefield 6 sarebbe un soft reboot della serie, si chiamerebbe infatti esplicitamente soltanto Battlefield, e riporterebbe l’IP in epoca moderna.

Il gioco sarebbe fortemente ispirato a Battlefield 3 e verrebbe equipaggiato con una modalità multiplayer fino a 128 giocatori su PC e console next-gen.

Infine, porterebbe la distruttibilità ad un livello next-gen, sfruttando il pieno potenziale di PS5 e Xbox Series X pur essendo in programma anche per PS4 e Xbox One.

Ci sono a questo punto buone possibilità che tali indiscrezioni vengano confermate a breve, come parte del reveal primaverile ufficialmente in calendario presso EA e DICE.