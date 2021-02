Battlefield 6 permetterà di distruggere intere città? Pare proprio di sì

Da tempo si parla di Battlefield 6, con molta probabilità un soft reboot ispirato nientemeno che al terzo capitolo della serie, uno dei più apprezzati tra tutti quelli appartenenti al franchise bellico targato DICE.

Il nuovo capitolo si potrebbe chiamare semplicemente Battlefield, proprio per sottolineare la sua natura di vero e proprio riavvio.

Sebbene il franchise sia stato spesso paragonato a quello di Call of Duty, il titolo prodotto da EA ha da sempre alcune caratteristiche distintive che lo aiutano a distinguersi dagli altri sparatutto in prima persona. Uno di questi è certamente il focus sulla distruttibilità delle varie ambientazioni, visto che in diversi capitoli di Battlefield – specie nelle mappe multiplayer – i giocatori possono radere al suolo vari edifici.

Ora, sembra che per il prossimo Battlefield 6 i programmatori faranno un ulteriore passo avanti in quella direzione, permettendo ai partecipanti di demolire intere città.

Avete capito bene: l’insider Tom Henderson, noto principalmente per la diffusione di notizie su Call of Duty, ha pubblicato un’immagine su Twitter che anticipa un importante aggiornamento circa gli ambienti distruttibili nel nuovo Battlefield.

Lo screen – piuttosto buffo nella sua realizzazione – mostra i grattacieli in piedi, per poi raffigurarli in macerie poco dopo, con un “cecchino triste” in piedi in mezzo a ciò che resta delle strutture. Staremo a vedere se ciò è un reale indizio del fatto che Battlefield 6 permetterà ai giocatori di distruggere città, invece che solo alcuni edifici predefiniti.

Ricordiamo che il nuovo gioco dovrebbe includere anche una modalità battle royale che, similmente a quella Firestorm curata da Criterion Games, sarebbe attualmente in lavorazione.

Battlefield 6, non ancora svelato ufficialmente, dovrebbe in ogni caso vedere la luce entro la fine di quest’anno, con molta probabilità su PS5, Xbox Series X|S e PC.