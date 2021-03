Battlefield 6 verrà svelato prima dell’E3? Jeff Grubb “conferma” la data

Sappiamo ormai che è solo questione di tempo prima che venga calato il sipario su Battlefield 6, l’ultimo capitolo della serie prodotta da EA, ma adesso potremmo anche essere arrivati a conoscenza di quando verrà svelato ufficialmente.

La certezza è che Electronic Arts ha deciso di puntare tantissimo su questo titolo, al punto da aver deciso di rinviare l’ultimo Need for Speed proprio per assicurarsi il miglior lancio possibile.

GamingBolt oggi ci riporta un nuovo rumor interessante, secondo il quale la compagnia avrebbe deciso di rivelare il sesto capitolo di Battlefield ufficialmente prima dell’E3.

A rivelarlo è stato il noto giornalista Jeff Grubb, insider le cui rivelazioni si sono dimostrate molto attendibili negli ultimi mesi.

Battlefield 6 potrebbe essere svelato a maggio, poco prima che arrivi l'E3.

Durante il podcast GamesBeat Decides, Grubb ha infatti svelato come il lavoro sul successore di Battlefield V stia ancora procedendo nel migliore dei modi, anche se EA non ha ancora deciso di fare alcun annuncio.

Lo sviluppo starebbe andando così bene che, sempre secondo il giornalista, EA avrebbe intenzione di mostrare ufficialmente Battlefield 6 nel mese di maggio, quindi fra circa due mesi.

L’intenzione sarebbe infatti quella di svelarlo prima che arrivi l’E3, che come sappiamo si svolgerà a giugno in formato digitale. Di conseguenza, anche se non abbiamo un giorno preciso, il mese precedente sarebbe dunque la finestra temporale ideale per mostrare a tutti il nuovo titolo di DICE.

Naturalmente vi ricordiamo che si tratta unicamente di un rumor da prendere con le pinze, quindi non ci resta che incrociare le dita ed attendere delle conferme ufficiali.

Nel frattempo, EA sta lavorando duramente per fermare i leak di Battlefield 6: un altro insider è stato sospeso da Twitter un mese fa dopo aver svelato diversi dettagli relativi al gioco, che dopo questa mossa sembrerebbero essere stati confermati.

Se le voci si rivelassero fondate, si tratterebbe di un soft reboot della serie, ispirato dal popolare Battlefield 3.

Un teaser diffuso da DICE ci avrebbe inoltre svelato la prima location di Battlefield 6: potrebbe essere ambientato in Kazakistan.