Xbox Game Pass: 18 milioni di abbonati! Lancio record per Series X|S

Microsoft ha appena chiuso un trimestre record, coronato da una nuova vetta per il suo servizio gaming di punta – Xbox Game Pass.

La piattaforma ora disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S e cloud ha infatti raggiunto quota 18 milioni di abbonati.

Il precedente record era stato fissato a 15 milioni di abbonati soltanto lo scorso settembre, quando era stato incrementato del 50% il numero di abbonati di appena quattro mesi prima.

Xbox Live, appena uscito da un dietrofront sul tema del prezzo della sottoscrizione Gold, ha anch’esso ottenuto prestazioni da primato con più di 100 milioni di utenti attivi mensilmente.

«Abbiamo sorpassato i $5 miliardi di entrate per la prima volta in questo trimestre, mentre espandiamo le nostre opportunità di raggiungere 3 miliardi di gamer dovunque essi giocano», ha sottolineato il CEO Satya Nadella, sottolineando come questo sia il miglior trimestre di sempre di Xbox.

«Il lancio di Xbox Series X e Series S è stato quello di maggior successo nella nostra storia con più dispositivi mai venduti in un mese di lancio. Abbiamo superato i $2 miliardi di entrate per i titoli third-party questo trimestre per la prima volta. Xbox Live ha più di 100 milioni di utenti attivi mensilmente mentre Game Pass ha ora 18 milioni di abbonati, e stiamo trasformando il modo in cui i giochi sono distribuiti, giocati, e visti portando il cloud gaming e Game Pass sui dispositivi iOS e PC Windows nei prossimi mesi. Siamo soddisfatti della crescita complessiva delle nostre sottoscrizioni, con Game Pass (…) abbiamo un grande e crescente business di abbonamenti consumer».

Xbox Game Pass è evidentemente in una fase “embrionale” o poco più, in cui, mentre definisce la sua libreria, si appresta ad arrivare su più dispositivi: come rimarcato da Nadella, iPhone e iPad sono nel mirino senza il benestare di Apple con una soluzione tramite web browser simile a quella di Stadia.

Allo stesso modo, nel giro di mesi il fu xCloud sarà giocabile anche attraverso i PC Windows, mentre Phil Spencer aveva anticipato di aspettarsi l’arrivo sugli smart TV nel giro addirittura già di quest’anno.