Battlefield 6, Giappone tra le ambientazioni? L’anticipazione dell’insider

Battlefield 6, l’ultimo capitolo dello sparatutto di DICE che stando alle notizie finora disponibili dovrebbe chiamarsi semplicemente Battlefield, continua a tenere i fan sulle spine in attesa di un reveal ufficiale.

Dopo le indiscrezioni di Jeff Grubb, che vorrebbero il titolo svelato prima dell’E3, più precisamente nel mese di maggio, adesso è l’insider Tom Henderson a prendere (di nuovo) la parola per svelare qualche indiscrezione aggiuntivo sul titolo.

Non è la prima volta che Henderson si esprime su Battlefield 6. La settimana scorsa l’insider aveva comunicato attraverso un’immagine pubblicata su Twitter, la possibilità di distruggere intere città, oltre alla possibilità di avere un arsenale da guerra moderno e adatto al contesto narrativo del gioco.

Lo stesso insider, nella giornata di oggi, ha condiviso uno sketch che avrebbe elaborato personalmente dopo aver dato un’occhiata all’attesissimo reveal trailer.

Com’è possibile notare nello schizzo, sembrerebbe confermata la presenza di droni da guerra, a voler richiamare il setting narrativo futuristico e, stando alla rappresentazione del cielo, sembra che anche il meteo giocherà un ruolo importante all’interno dello shooter.

C’è già chi si è divertito a rielaborare il disegno, come l’utente Twitter ATG, con tanto di logo del gioco per dare un’aspetto più “ufficiale” all’immagine e ipotizzare come potrebbe essere un ipotetico frame del primo trailer.

L’intervento di Henderson è proseguito con la pubblicazione di un altro sketch giusto qualche ora dopo la condivisione del primo.

Nella nuova immagine possiamo trovare nuovamente la presenza di un tornado, o ciclone, sullo sfondo di una base spaziale dove è visibile uno shuttle pronto al lancio, elemento che continua ad avvalorare la tesi di un ruolo rilevante del meteo.

Henderson ha allegato all’immagine un link di Google Earth che rimanda direttamente al Tanegashima Space Center, il più grande centro spaziale del Giappone, situato nella zona del Kyushu.

Il profilo Twitter di Tom Henderson era già stato oggetto di sospensione qualche settimana fa, notizia che potrebbe avvalorare la qualità delle informazioni in mano all’insider.

Non si tratta della prima volta che viene “svelata” un’ambientazione del gioco. Sembra infatti che ci sia già un’indiscrezione sulla prima location del titolo, naturalmente non confermata.

Sembra quindi che il titolo pubblicato da EA non mancherà di sorprendere i fan con una mole di nuovi contenuti per quanto riguarda l’arsenale disponibile e l’ambientazione.

Recentemente, un sondaggio interno di EA sarebbe finito sul web, e anticiperebbe la presenza di una battle royal gratuita.