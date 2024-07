Xbox Series X ricondizionata a 400€ con sconto del 15%!

Il Prime Day di Amazon propone un'offerta sulla Xbox Series X ricondizionata a soli 399,98€, rispetto al prezzo originale di 469,99€. Ciò comporta un risparmio del 15%! Questa console è una scelta eccellente per gli utenti che cercano prestazioni di alto livello senza spendere troppo. La confezione include una console, un controller Wireless per Xbox, un cavo HDMI Ultra High Speed, un cavo di alimentazione e 2 batterie AA. Con l'aggiunta di Xbox Game Pass Ultimate, avrete l'accesso immediato a oltre 100 giochi di qualità. Non lasciatevi scappare l'opportunità di vivere l'esperienza di gioco coinvolgente con questa console ricondizionata certificata.

Xbox Series X (ricondizionata certificata), chi dovrebbe acquistarla?

Questa Xbox Series X ricondizionata è la scelta perfetta per chi è alla ricerca di potenza e velocità senza compromessi, ma vuole anche fare un investimento intelligente. Si rivolge a giocatori esigenti che non vogliono rinunciare alla qualità e alle prestazioni di ultima generazione, ma sono anche attenti al rapporto qualità-prezzo. Grazie al suo processo di ricondizionamento certificato, offre le stesse prestazioni elevate di una console nuova, con il vantaggio di essere disponibile a un prezzo più accessibile.

Gli appassionati di videogiochi che desiderano esplorare mondi immersivi in 4K, godere di tempi di caricamento ridotti e frequenti aggiornamenti dei frame fino a 120 fps, troveranno in questa Xbox Series X ricondizionata la loro alleata perfetta. È ideale per chi ama la varietà e l'accesso immediato a un vasto catalogo giochi, grazie alla possibilità di aggiungere l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Questa Xbox Series X ha passato un accurato processo di certificazione. È stata testata per garantirne il corretto funzionamento e controllata per verificare la qualità dell'hardware. Ricondizionata per rispettare le specifiche originali in termini di prestazioni elettriche, l'unità potrebbe presentare imperfezioni estetiche.

Disponibile oggi a 399,98€ invece di 469,99€, questa Xbox Series X ricondizionata rappresenta un'eccellente opportunità per i gamer che cercano le massime prestazioni di gioco con un prezzo ridotto. Grazie alle sue capacità tecniche avanzate, si adatta a giocatori esigenti che non vogliono compromessi in termini di qualità e velocità. Vi consigliamo di approfittare di quest'offerta per entrare nel mondo Xbox con una macchina potente che porterà le vostre esperienze ludiche al livello successivo.

