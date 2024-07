SteelSeries Aerox 5, mouse gaming ultra leggero in SUPER OFFERTA su Amazon! -29%

Con l'inizio del Prime Day 2024, le offerte su Amazon stanno già facendo parlare di sé, e una delle più interessanti è senza dubbio quella sul SteelSeries Aerox 5. Questo mouse gaming è disponibile a soli 54,99€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo recente di 79,99€. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo una scelta eccellente per i gamer.

SteelSeries Aerox 5, chi dovrebbe acquistarlo?

SteelSeries Aerox 5 è un mouse gaming ultra leggero, pesando solo 66 grammi grazie al suo guscio forato appositamente progettato. Questo design non solo riduce il peso, ma migliora anche la ventilazione, mantenendo le mani fresche durante le lunghe sessioni di gioco. Nonostante la sua leggerezza, il mouse è estremamente robusto e offre un comfort eccezionale grazie alla sua forma ottimizzata e testata in battaglia.

Una delle caratteristiche distintive dello SteelSeries Aerox 5 è la sua illuminazione RGB eccezionale. Il PrismSync RGB a 3 zone brilla con 16,8 milioni di colori configurabili, permettendo di personalizzare l'aspetto del mouse per abbinarlo al resto della tua configurazione di gioco. La protezione AquaBarrier di grado IP54 protegge l'interno del mouse da spruzzi d'acqua, polvere e sporcizia, garantendo una durata prolungata e prestazioni costanti anche nelle condizioni più difficili.

Il mouse è dotato di 9 pulsanti programmabili, inclusi un pannello laterale e un interruttore a scatto su/giù, che permettono di personalizzare completamente l'input per adattarsi a qualsiasi gioco o preferenza personale. La qualità dei pulsanti e la loro disposizione ergonomica assicurano un'esperienza di gioco fluida e reattiva.

In termini di prestazioni, SteelSeries Aerox 5 si distingue per la sua precisione e reattività. È equipaggiato con un sensore ottico SteelSeries TrueMove Air che offre fino a 18.000 DPI, 400 IPS e un'accelerazione di 40G. Questo lo rende adatto per una vasta gamma di generi di gioco, dai MOBA agli FPS, garantendo sempre movimenti precisi e controlli rapidi. Inoltre, grazie al suo design leggero, il mouse facilita movimenti rapidi e reattivi, ideali per giochi che richiedono alta velocità e precisione​.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva del Prime Day 2024. SteelSeries Aerox 5 è una scelta eccellente per chiunque cerchi un mouse gaming performante e versatile a un prezzo imbattibile. Approfittate subito di questa promozione e migliorate la vostra esperienza di gioco con uno dei migliori mouse sul mercato!

