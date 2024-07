Razer X Fortnite: la nuova linea di accessori gaming è da sballo!

Se siete appassionati di gaming e fan sfegatati di Fortnite, non potete perdervi la nuova collaborazione tra Razer e Fortnite. La nuova linea di accessori gaming Razer X Fortnite promette di portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore, con prodotti progettati per offrire prestazioni eccezionali e un'estetica accattivante. Scopriamo insieme i dettagli di questa collezione imperdibile.

Accessori Razer X Fortnite, perché acquistarli?

Questa nuova collaborazione non solo offre accessori di altissima qualità, ma porta anche un tocco di Fortnite al vostro setup. Ogni prodotto è realizzato per garantire prestazioni elevate e un'estetica inconfondibile, rendendo la vostra postazione di gioco unica e inimitabile.

Le cuffie gaming Razer Kraken V3 X - Fortnite Edition sono l'accessorio perfetto per immergervi completamente nelle vostre battaglie. Dotate di driver Razer TriForce da 40 mm, queste cuffie offrono un suono di alta qualità, mentre il microfono cardioide Razer HyperClear garantisce una comunicazione chiara con i vostri compagni di squadra. Inoltre, grazie al surround sound 7.1, avrete una percezione spaziale precisa, fondamentale per individuare gli avversari​.

Il tappetino Razer Goliathus Extended Chroma - Fortnite Edition non è solo un supporto per il vostro mouse, ma una vera e propria estensione del vostro stile. Questo tappetino è dotato di illuminazione RGB Chroma personalizzabile, che vi permette di scegliere tra 16.8 milioni di colori e una vasta gamma di effetti luminosi dinamici sincronizzati con il gioco​.

La tastiera meccanica Razer BlackWidow V4 X - Fortnite Edition è stata progettata per i gamer più esigenti. Con switch meccanici Razer di terza generazione, tasti macro dedicati e illuminazione RGB Chroma, questa tastiera offre un controllo preciso e una personalizzazione completa. È perfetta per eseguire comandi rapidi e complessi durante le vostre sessioni di gioco​.

Il mouse gaming Razer DeathAdder V3 Pro - Fortnite Edition è uno dei mouse ergonomici più leggeri e performanti sul mercato. Progettato in collaborazione con i migliori professionisti degli esports, questo mouse offre un design ottimizzato per il comfort e la precisione. Con un sensore ottico Razer Focus Pro 30K e la possibilità di aggiornamento al polling rate wireless di 8K Hz, avrete a disposizione un dispositivo che non conosce rivali in termini di velocità e reattività​

Potete trovare l'intera collezione sul sito ufficiale di Razer. Non perdete l'opportunità di portare il vostro gioco al livello successivo con questi accessori esclusivi.

