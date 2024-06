Migliori mouse da gaming - Giugno 2024

Per i giocatori su PC, avere un buon mouse da gaming è fondamentale. Mentre l'utente medio utilizza il mouse per attività quotidiane come aprire cartelle, navigare su Internet, o scrivere, per i gamer il mouse diventa un'estensione del proprio corpo durante le intense sessioni di gioco.

Se siete qui su SpazioGames, probabilmente sapete già quanto sia importante scegliere il mouse giusto.

Che lo usiate come una spada in un gioco di ruolo, un'arma in uno sparatutto, un bastone magico in un MOBA, o per dare ordini in un RTS, il mouse giusto può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

La scelta del mouse da gaming perfetto dipende da diversi fattori, tra cui i generi di giochi che preferite, l'ergonomia, le funzionalità specifiche e, ovviamente, il budget. Nella nostra guida, vi presentiamo una selezione dei migliori mouse da gaming, tenendo conto delle vostre esigenze specifiche.

Abbiamo aggiornato la nostra lista per includere i modelli più recenti e performanti sul mercato, offrendo consigli dettagliati su prezzo, ergonomia, funzionalità e tipo di gioco ideale per ciascun mouse. Sia che siate alla ricerca del massimo delle prestazioni o del miglior rapporto qualità-prezzo, troverete il mouse perfetto per le vostre necessità.

Come scegliere un mouse da gaming

Il mouse da gaming è uno strumento essenziale per ogni giocatore, e scegliere quello giusto richiede attenzione a diversi fattori specifici.

Negli ultimi anni, i mouse da gaming sono molto cambiati. Ad esempio, i modelli wireless non sono più tanto meno performanti rispetto a quelli cablati in termini di input lag. Tuttavia, il cavo garantisce ancora la sicurezza di non dover mai preoccuparsi della batteria.

Quando cercate il mouse da gioco perfetto, la prima cosa da considerare sono le dimensioni della vostra mano. I mouse da gaming non sono tutti uguali e il modello con le caratteristiche migliori potrebbe non essere adatto a voi. Dato che passerete molte ore utilizzandolo, è fondamentale che sia comodo.

I DPI del sensore

Una delle caratteristiche principali da valutare è il sensore ottico del mouse. Il DPI (Dots Per Inch) indica la sensibilità del sensore e determina la velocità e l'accuratezza del cursore sullo schermo. Più alto è il valore di DPI, più il mouse sarà veloce e preciso. È consigliabile scegliere un mouse che permetta di memorizzare diversi profili DPI, per adattarsi facilmente a giochi FPS, MOBA, o all'uso quotidiano del PC.

La tipologia di sensore

La scelta del sensore è altrettanto importante. I mouse con sensore laser leggono più DPI e funzionano su superfici lucide e trasparenti, ma possono creare problemi di precisione quando vengono sollevati dalla superficie. I mouse con sensore ottico, invece, funzionano meglio su superfici opache e sono spesso più accurati, nonostante raggiungano DPI elevati tramite tecnologie di interpolazione.

I materiali

La qualità dei materiali è cruciale per la durabilità del mouse. La scocca deve essere robusta, con tasti resistenti a migliaia di click. La plastica è il materiale più comune, ma alcuni mouse utilizzano alluminio aeronautico per una maggiore resistenza. Gli inserti in gomma possono migliorare la presa, rendendo il mouse più confortevole durante lunghe sessioni di gioco.

I tasti

I tasti sono uno degli elementi più importanti del mouse da gaming. Oltre ai classici tasti sinistro, destro e alla rotella cliccabile, molti mouse offrono pulsanti aggiuntivi programmabili. Questi sono utili per cambiare i DPI al volo o per creare scorciatoie personalizzate, specialmente in giochi MMO o programmi che richiedono molte funzioni rapide. Tuttavia, troppi tasti possono rendere il mouse ingombrante e meno comodo.

La marca

La marca del mouse può fare una grande differenza in termini di qualità e supporto tecnico. Marche come Logitech, Razer e Corsair sono note per la loro affidabilità e qualità costruttiva. Sebbene altri marchi possano offrire prodotti validi, è importante valutare attentamente l'offerta, specialmente per quanto riguarda i materiali e le funzionalità.

Il prezzo

Infine, il prezzo è un fattore determinante nella scelta di un mouse da gaming. Non sempre un mouse costoso è automaticamente migliore di uno economico, ma generalmente offre caratteristiche superiori. Evitate i modelli sotto i €30, che spesso promettono troppo per il loro costo. Una fascia di prezzo compresa tra i €40 e i €100 è ideale per trovare mouse di alta qualità, con ottimi sensori e materiali resistenti. Esistono anche modelli sopra i €100, che offrono caratteristiche uniche o edizioni limitate, giustificando così il prezzo elevato.